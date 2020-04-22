Производство и монтаж дизельного генерирующего оборудования «под ключ» под собственным брендом «Elbi Generation» организовал резидент свободного порта Владивосток. На предприятии, расположенном во Владивостоке, создано 19 высокопроизводительных рабочих мест.

«Мы являемся единственным на Дальнем Востоке производителем дизель-генераторных установок и выполняем весь цикл технологических работ: проектирование, подготовка технического решения, изготовление в различных исполнениях, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание. Нам удалось добиться высоких технико-экономических показателей производимого оборудования, при этом значительно снизить стоимость самого производства, в том числе за счет получаемых налоговых преференций», - рассказал директор ООО «Элби Генерация» Александр Штабский.

Инвестиции в предприятие, по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составили 7,3 млн рублей. Статус резидента свободного порта Владивосток позволяет инвестору пользоваться льготами по налогу на прибыль (0% в течение первых 5 лет) и единому социальному налогу (страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС снижены с30% до7,6%).

Оборудование, производимое резидентом, успешно эксплуатируется рядом компаний, среди которых ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Сахалинэнерго», АО «ЮЭСК», ПАО «Камчатскэнерго», АО НК «Роснефть», ООО ССК «Звезда» и ООО ГДК «Баимское».Энергоустановки также поставляются для жилых комплексов и торговых центров Владивостока в качестве резервных источников электроснабжения.

По соглашениям с управляющей компанией резиденты свободного порта Владивосток инвестировали в экономику Приморского края 128,8 млрд рублей и создали более 13,6 тыс. рабочих мест. В общей сложности сегодня на Дальнем Востоке 1864 резидента СПВ реализуют проекты на сумму свыше 910,6 млрд рублей, что позволит трудоустроить 88,7 тысячи дальневосточников.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока