В селе Красная Поляна Хотынецкого района появилась своя местная достопримечательность – опора ЛЭП, раскрашенная под русскую березку. Идея пришла не случайно – сотрудники Хотынецого района электрических сетей филиала «Россети Центр Орёлэнерго» которую весну подряд встречают необычных постояльцев, поселившихся прямо на опоре 0,4 кВ.

Белые аисты настолько облюбовали это место, что никак не хотят покидать его. Каждый раз, когда гнездо убирают, они возвращают его по веточке – два дня, и птичий дом снова на прежнем месте.

Жилище пернатых на опоре, конечно, не безопасно для них, а для местных жителей может обернуться аварийным отключением электроэнергии. Чтобы этого не случилось, энергетики Хотынецкого РЭС приняли решение поставить рядом опору повыше и установить на ней специально приготовленную конструкцию по типу гнезда - и птицам не тесно и безопасно, и аварийных отключений на селе не случится.