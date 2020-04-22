Прямой эфир RusCable Live
22 апреля 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, МРСК ЦЕНТРА, ОРЕЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
В селе Красная Поляна Хотынецкого района появилась своя местная достопримечательность – опора ЛЭП, раскрашенная под русскую березку. Идея пришла не случайно – сотрудники Хотынецого района электрических сетей филиала «Россети Центр Орёлэнерго» которую весну подряд встречают необычных постояльцев, поселившихся прямо на опоре 0,4 кВ.
Белые аисты настолько облюбовали это место, что никак не хотят покидать его. Каждый раз, когда гнездо убирают, они возвращают его по веточке – два дня, и птичий дом снова на прежнем месте.
Жилище пернатых на опоре, конечно, не безопасно для них, а для местных жителей может обернуться аварийным отключением электроэнергии. Чтобы этого не случилось, энергетики Хотынецкого РЭС приняли решение поставить рядом опору повыше и установить на ней специально приготовленную конструкцию по типу гнезда - и птицам не тесно и безопасно, и аварийных отключений на селе не случится.
– Гнездование аистов на линиях электропередачи несёт в себе большие риски – в первую очередь для самих птиц – это риск получения электротравмы и даже гибели, а во вторую очередь – для линий из-за того, что аист располагает своё гнездо как на самой верхушке опоры, так и на проводах, что рано или поздно приведёт к короткому замыканию на ВЛ, – отмечают сотрудники Хотынецкого РЭС. – А опору мы специально разукрасили под березку, чтобы людям было ещё приятнее жить рядом с новыми соседями.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter