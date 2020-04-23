COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 22, 23, 24 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Новости портала

Как современные технологии помогают работе во времена эпидемии: интервью с директором по продажам Rosendahl Nextrom

Портал RusCable.Ru продолжает публикацию серии интервью с ведущими представителями мирового кабельного рынка. В России идет четвертая неделя рабочих «каникул» и конца им пока не предвидится. Возможно впереди нас ждет еще один месяц вынужденной изоляции. В это же время, европейские страны, пережившие сильный удар эпидемии COVID-19, начинают постепенное возвращение к привычному образу жизни. Конечно, этот процесс происходит очень медленными и аккуратными шагами, однако, кажется, что пик распространения коронавирусной инфекции в некоторых странах пройден. Мы выпускаем новое эксклюзивное интервью в рамках нашей работы по объединению всех отраслевых специалистов, обмена опытом и информацией.

Наш сегодняшний собеседник – Рене Штокль, директор по продажам Rosendahl Nextrom. Долгое время Рене был известен как управляющий директор российского офиса продаж компании, благодаря огромному опыту более 20-летней работы в Rosendahl Nextrom и профессиональному подходу, в марте 2019 года он был назначен на должность директора по глобальным продажам. Вместе с дружной командой, Рене Штокль занимается построением прочных связей с партнерами на мировом рынке кабельного оборудования. В нашем диалоге мы затронули многие важные и интересные темы: как филиалы компании прошли через трудные периоды борьбы с эпидемией коронавируса. Как разные страны поддерживали население и бизнес. Как осуществляет свою работу Rosendahl Nextrom и как современные технологии помогают компании успешно решать трудные вопросы. Какие решения и уникальные разработки уже представлены рынку и что ждет нас дальше. Читайте об этом и многом другом в нашем эксклюзивном интервью «Хорошо известно, что там где есть тень, есть и свет. Мы видим эту ситуацию, как возможность для принятия новых идей и способов работы»!

Rosendahl Nextrom один из ведущих международных поставщиков производственных решений для кабельно-проводниковой промышленности и производства оптического волокна. Основными направлениями на которые ориентируется компания: являются экструзия, SZ-скрутка, гофрирование и изготовление стеклянных заготовок оптического волокна. Также в услуги компании входит производство ленточного волокна, проведение испытаний его на прочность, вытяжка и нанесение покрытия. Компания Rosendahl Nextrom осуществляет поддержку потребителей и гарантирует своим клиентам высококачественные решения в соответствии со всеми требованиями заказчика. 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости
Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости портала
Новая волна фальсификата - теперь на
6 компаний-членов АЭК включены в список системообразующих компаний
Время читать свежий выпуск RusCable Insider Digest и смотреть Ruscable Review
Работа в период эпидемии: интервью с Алексеем Ксенофонтовым,
Эта новость часть сюжета Коронавирус
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно