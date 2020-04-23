Портал RusCable.Ru продолжает публикацию серии интервью с ведущими представителями мирового кабельного рынка. В России идет четвертая неделя рабочих «каникул» и конца им пока не предвидится. Возможно впереди нас ждет еще один месяц вынужденной изоляции. В это же время, европейские страны, пережившие сильный удар эпидемии COVID-19, начинают постепенное возвращение к привычному образу жизни. Конечно, этот процесс происходит очень медленными и аккуратными шагами, однако, кажется, что пик распространения коронавирусной инфекции в некоторых странах пройден. Мы выпускаем новое эксклюзивное интервью в рамках нашей работы по объединению всех отраслевых специалистов, обмена опытом и информацией.

Наш сегодняшний собеседник – Рене Штокль, директор по продажам Rosendahl Nextrom. Долгое время Рене был известен как управляющий директор российского офиса продаж компании, благодаря огромному опыту более 20-летней работы в Rosendahl Nextrom и профессиональному подходу, в марте 2019 года он был назначен на должность директора по глобальным продажам. Вместе с дружной командой, Рене Штокль занимается построением прочных связей с партнерами на мировом рынке кабельного оборудования. В нашем диалоге мы затронули многие важные и интересные темы: как филиалы компании прошли через трудные периоды борьбы с эпидемией коронавируса. Как разные страны поддерживали население и бизнес. Как осуществляет свою работу Rosendahl Nextrom и как современные технологии помогают компании успешно решать трудные вопросы. Какие решения и уникальные разработки уже представлены рынку и что ждет нас дальше. Читайте об этом и многом другом в нашем эксклюзивном интервью «Хорошо известно, что там где есть тень, есть и свет. Мы видим эту ситуацию, как возможность для принятия новых идей и способов работы»!