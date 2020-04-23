Революционные батареи создадут с помощью микроволн

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23 апреля 2020, 16:15
Рубрика: Наука
Метки: АККУМУЛЯТОРЫ, ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ПОЛИМЕРЫ
Отрасль: Электроэнергетика
Американские учёные предлагают использовать отходы полиэтилентерефталата (одного из наиболее перерабатываемых полимеров, ПЭТ-пластика) в компоненты аккумуляторных батарей. Для превращения пластика в анод авторы работы намерены использовать микроволны.
«Мы используем сверхбыстрый процесс микроволнового облучения для превращения ПЭТ-пластика в хлопья динатрийтерефталата, а уже его применяем в качестве материала для анода батареи», — приводит EurekAlert! слова доцента кафедры химического машиностроения Пердью Виласа Пола.
Новую технологию, над которой авторы исследования работают совместно с учёными Технологического института Индианы и Университета Тафтса, опробовали в литий-ионных и натриево-ионных батарейных элементах. Анод из полиэтилентерефталата показал себя работоспособной технологией в обоих случаях.
Как подчеркнули в Университете Пердью, преобразование ПЭТФ в динатрийтерефталат занимает всего 120 секунд, а проделать эту процедуру можно едва ли не в бытовых условиях. Кроме того, что создание анода из пластика является быстрым процессом, также такие батареи дёшевы и пригодны переработке.
Фото: Vilas Pol/Purdue University
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