ООО “Кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” поддержал волонтеров

Важное место среди специализированных ведомств в социальной сфере сегодня занимают различные волонтерские центры и общественные организации.

ООО “Кабельный завод ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ” несмотря на непростую экономическую ситуацию для бизнеса оказал помощь двум общественным организациям: волонтерскому центру Единой России в Орловской области и Орловской региональной общественной организации ПСО "Поиск пропавших детей - Орел".

«Как вы знаете, мы запустили новый цех по производству одноразовых масок. Мною было принято решение о передаче первой партии масок волонтерскому центру Единой России в Орловской области, так как добровольцы данного центра ежедневно осуществляют выезды к десяткам орловцев, доставляя им необходимые продукты и лекарственные средства, и в условиях карантина средства индивидуальной защиты им необходимы. Хочу еще раз выразить слова сердечной благодарности всем волонтерам и пожелать им успехов в нелегком, но очень нужном деле» - рассказывает генеральный директор ООО “Кабельный завод ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ” Кутенев Сергей Николаевич.

«Что же касается помощи ОРОО ПСО "Поиск пропавших детей - Орел", то наше предприятие оказало материальную помощь на приобретение специального оборудования, позволяющего проводить поисковые работы. Работа волонтеров этой общественной организации востребована всегда, в любое время года и в любых условиях. К сожалению, случаи пропажи детей имеют место быть, и от оперативности и технического оснащения таких организаций нередко зависит детская жизнь. Так же хочу поблагодарить волонтеров поисково-спасательного отряда за их активную деятельность, которую трудно оценить словами.»