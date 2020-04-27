Кабель Sirocco Extreme обеспечивает рекордный диаметр и плотность волокна для более быстрой, более экономичной и экологически чистой установки.

Prysmian Group, мировой лидер в отрасли энергетических и телекоммуникационных кабельных систем, выпускает первый в мире коммерчески доступный оптоволоконный кабель 180 мкм. В дополнение к предыдущим анонсам волоконно-оптического кабеля BendBrightXS 180 мкм и Sirocco HD, Prysmian объединяет две технологии для выпуска своего микропроводного кабеля Sirocco Extreme с 288 волокнами диаметром 6,5 мм, обеспечивая мировой рекордный диаметр и плотность волокон для кабеля с раздувным микропроводом из 288 волокон. При плотности волокон 8,7 волокон на мм2 кабель можно установить в воздуховод с внутренним диаметром 8 мм, где ранее было возможно установить только до 192 волокон.



В микропроводных кабелях Sirocco Extreme используется однорежимное нечувствительное к изгибу волокно Prysmian Group BendBrightXS 180 мкм (ITU-T G.657.A2), обеспечивающее решение, которое готово для усовершенствованных систем и предназначено для будущего.

«Волокна Prysmian BendBrightXS способны обеспечить необходимый стандарт плотности кабеля и поддерживать необходимый спектр волокна, требуемый новыми технологиями PON», - говорит Ян Гриффитс, директор по исследованиям и разработкам в телекоммуникационной компании Prysmian Group. «Гибкость невосприимчивых к изгибу волокон дает производителям возможность разрабатывать кабельные решения, которые раньше было невозможно создать, но теперь они востребованы в современных быстро меняющихся условиях. Благодаря высокому количеству волокон и уменьшенному диаметру кабели Sirocco Extreme с микропроводностью делают монтаж более быстрым, экономичным и экологичным. Разработанные для установки в микропроводники, они идеально подходят для прокладки в сетях с высокой плотностью доступа, сетях FTTx и 5G и предлагают масштабируемое решение, которое отличается высокой плотностью, физически компактно и легко разворачивается для будущего решения».

Sirocco Extreme в настоящее время доступен с количеством волокон 288, а дальнейшее количество волокон будет доступно позже в этом году. Кабель соответствует международным стандартам по оптическим и механическим характеристикам и имеет преимущества благодаря технологии Picomian PicoTube, что делает их на 40% меньше, чем кабели Sirocco для микропроводов. Это позволяет устанавливать больше волокон в перегруженном пространстве воздуховодов и позволяет использовать меньшие воздуховоды для новых установок, что приводит к снижению затрат на установку и использованию меньшего количества сырья. Это обеспечивает преимущества как для общей стоимости развертывания сети, так и для воздействия на окружающую среду.



Поскольку мировой спрос на информацию продолжает расти, оптоволоконные сети становятся все более динамичными, тесными и ограниченными в пространстве, а усовершенствования продуктов Sirocco Extreme еще раз демонстрируют стремление Группы реагировать на эти растущие потребности рынка.