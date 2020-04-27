Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») совместно с АО «Русатом Хэлскеа» и АО «В/О «Изотоп» приступил к практической реализации Программы развития изотопного бизнеса Электроэнергетического дивизиона до 2030 года, входящей в Стратегическую программу «Развитие продуктового направления ядерной медицины и технологий» и Единую отраслевую стратегию изотопного комплекса Госкорпорации «Росатом».

Соответствующий приказ о введении в действие Программы подписал генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров. Инициативы, предложенные в ней, направлены на увеличение объемов производства и расширение номенклатуры производства различных широко используемых и наиболее востребованных на мировом рынке изотопов.

Так, в ближайшее время планируется повысить с 15 до 30 % долю Концерна на мировом рынке производителей Со-60, применяемого для стерилизации медицинских изделий, борьбы с распространением инфекций, обеззараживанием продуктов питания и питьевой воды.

«Например, только на Курской АЭС по итогам облучения загруженного кобальтового поглотителя станция получит примерно пятую часть годовой мировой потребности этого полезного изотопа», - отметил Артур Миськов - руководитель проектного офиса по развитию изотопного бизнеса департамента международного бизнеса и развития Концерна «Росэнергоатом».

Он также рассказал, что количество изотопа Co-60, извлеченного только из одного 3-го энергоблока Смоленской АЭС, позволит простерилизовать более 400 тыс. тонн медицинских изделий специального назначения и косметических препаратов; пастеризовать порядка 700 тыс. тонн специй или свыше 2 млн тонн мяса, более 1 млн тонн зерновых, 50 млн тонн овощей и картофеля.

Расширить номенклатуру производства Концерноммедицинских изотопов планируется за счет такихвостребованных изотопов как: молибен-99, йод-131, йод-125, самарий-153, лютеций-177 и др., применяемых для лечения и диагностики онкологических заболеваний.

Также в рамках реализации Программы планируется развитие продуктового направления по легированию кремния. Монокристаллы кремния под воздействием тепловых нейтронов в реакторной установке приобретают уникальные свойства и используются для производства элементов силовой электроники, применяемых в ВПК, аэрокосмической отрасли и при создании возобновляемых источников энергии - там, где нужна сверхустойчивость и сверхнадежность полупроводниковых приборов.

Например, Ленинградская АЭС обеспечивает легированным кремнием около 60% российского рынка.

Реализация проектов, инициированных в Программе, в базовом сценарии позволит к 2030 году кратно увеличить годовую выручку и портфель заказов по изотопному бизнесу Электроэнергетического дивизиона.