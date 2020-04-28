Комплектные распределительные устройства КРУ-6(10)-ZETO

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28 апреля 2020, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника
В 2018 году ЗАО «ЗЭТО» освоило серийное производство комплектных распределительных устройств - КРУ 6(10) кВ.
Сегодня ячейки КРУ-ZETO 6(10) кВ эксплуатируется на ключевых энергообъектах страны и в собственном производстве.
Основные характеристики:
Основные преимущества ячеек КРУ-6(10)-ZETO
КРУ на 6(10) кВ предназначены для приёма и распределения электрической энергии в сетях трёхфазного переменного тока частотой 50 герц. Основная особенность КРУ-ZETO - универсальность конструкции. Наши ячейки разработаны с учетом мирового опыта эксплуатации оборудования и позволяют по-новому рассмотреть вопросы проектирования систем электроснабжения.
КРУ-ZETO объединяет в себе множество технических решений и преимуществ, реализованных на основе уже испытанных технологий.
Надежность
При разработке конструктивных решений КРУ используются методы трехмерного компьютерного моделирования, что гарантирует максимально точное производство изделий. Проектирование, изготовление и испытания проводятся в соответствии с требованиями российских норм и стандартов и соответствуют ГОСТ-14693.
Удобство и простота
Ячейка КРУ-ZETO удобна и проста в обслуживании за счет универсальной конструкции шкафа и взаимозаменяемости компонентов, что позволяет оптимизировать время и стоимость на ремонт оборудования.
Безопасность
Безопасность в работе с ячейкой КРУ-ZETO обеспечивается за счет жесткого корпуса конструкции и возможности дистанционного управления аппаратом.
По техническим вопросам обращаться:
Главный конструктор КРУ 6 (10) кВ ЗАО «ЗЭТО» Виталий Шулятьев,
Тел. + 7 (81153) 6-37-45, kru@zeto.ru.
По вопросам сотрудничества в качестве дилеров по реализации ячеек КРУ-ZETO:
Тел + 7 (81153) 6-37-72, info@zeto.ru
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