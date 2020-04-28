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Компании

Комплектные распределительные устройства КРУ-6(10)-ZETO

Комплектные распределительные устройства КРУ-6(10)-ZETO

28 апреля 2020, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 

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Новости компании

ЗЭТО

В 2018 году ЗАО «ЗЭТО» освоило серийное производство комплектных распределительных устройств - КРУ 6(10) кВ.
Сегодня ячейки КРУ-ZETO 6(10) кВ эксплуатируется на ключевых энергообъектах страны и в собственном производстве.

Основные характеристики:

  • Габаритные размеры, мм, не более
  • Ширина: 800; 1000
  • Глубина: 1350; 1750
  • Высота: 2300
  • Номинальное напряжение: 6, 10 кВ
  • Номинальный ток: 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2500, 3150 А.
  • Масса шкафа КРУ - 1500 кг.
  • Защищенное исполнение со стороны фасада по ГОСТ 14254 - IP40
  • Вид обслуживания: двухстороннее, одностороннее.
  • Срок службы - 30 лет
  • Не требует дополнительной вентиляции

Основные преимущества ячеек КРУ-6(10)-ZETO

КРУ на 6(10) кВ предназначены для приёма и распределения электрической энергии в сетях трёхфазного переменного тока частотой 50 герц. Основная особенность КРУ-ZETO - универсальность конструкции. Наши ячейки разработаны с учетом мирового опыта эксплуатации оборудования и позволяют по-новому рассмотреть вопросы проектирования систем электроснабжения.

КРУ-ZETO объединяет в себе множество технических решений и преимуществ, реализованных на основе уже испытанных технологий.

Надежность

При разработке конструктивных решений КРУ используются методы трехмерного компьютерного моделирования, что гарантирует максимально точное производство изделий. Проектирование, изготовление и испытания проводятся в соответствии с требованиями российских норм и стандартов и соответствуют ГОСТ-14693.

Удобство и простота

Ячейка КРУ-ZETO удобна и проста в обслуживании за счет универсальной конструкции шкафа и взаимозаменяемости компонентов, что позволяет оптимизировать время и стоимость на ремонт оборудования.

Безопасность

Безопасность в работе с ячейкой КРУ-ZETO обеспечивается за счет жесткого корпуса конструкции и возможности дистанционного управления аппаратом.

По техническим вопросам обращаться:

Главный конструктор КРУ 6 (10) кВ ЗАО «ЗЭТО» Виталий Шулятьев,

Тел. + 7 (81153) 6-37-45, kru@zeto.ru.

По вопросам сотрудничества в качестве дилеров по реализации ячеек КРУ-ZETO:

Тел + 7 (81153) 6-37-72, info@zeto.ru

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