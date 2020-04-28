Комплектные распределительные устройства КРУ-6(10)-ZETO

В 2018 году ЗАО «ЗЭТО» освоило серийное производство комплектных распределительных устройств - КРУ 6(10) кВ.

Сегодня ячейки КРУ-ZETO 6(10) кВ эксплуатируется на ключевых энергообъектах страны и в собственном производстве.

Основные характеристики:

Габаритные размеры, мм, не более

Ширина: 800; 1000

800; 1000 Глубина : 1350; 1750

: 1350; 1750 Высота: 2300

2300 Номинальное напряжение : 6, 10 кВ

: 6, 10 кВ Номинальный ток: 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2500, 3150 А.

630, 800, 1000, 1250, 1600, 2500, 3150 А. Масса шкафа КРУ - 1500 кг.

- 1500 кг. Защищенное исполнение со стороны фасада по ГОСТ 14254 - IP40

Вид обслуживания: двухстороннее, одностороннее.

двухстороннее, одностороннее. Срок службы - 30 лет

- 30 лет Не требует дополнительной вентиляции

Основные преимущества ячеек КРУ-6(10)-ZETO

КРУ на 6(10) кВ предназначены для приёма и распределения электрической энергии в сетях трёхфазного переменного тока частотой 50 герц. Основная особенность КРУ-ZETO - универсальность конструкции. Наши ячейки разработаны с учетом мирового опыта эксплуатации оборудования и позволяют по-новому рассмотреть вопросы проектирования систем электроснабжения.

КРУ-ZETO объединяет в себе множество технических решений и преимуществ, реализованных на основе уже испытанных технологий.

Надежность

При разработке конструктивных решений КРУ используются методы трехмерного компьютерного моделирования, что гарантирует максимально точное производство изделий. Проектирование, изготовление и испытания проводятся в соответствии с требованиями российских норм и стандартов и соответствуют ГОСТ-14693.

Удобство и простота

Ячейка КРУ-ZETO удобна и проста в обслуживании за счет универсальной конструкции шкафа и взаимозаменяемости компонентов, что позволяет оптимизировать время и стоимость на ремонт оборудования.

Безопасность

Безопасность в работе с ячейкой КРУ-ZETO обеспечивается за счет жесткого корпуса конструкции и возможности дистанционного управления аппаратом.

По техническим вопросам обращаться:

Главный конструктор КРУ 6 (10) кВ ЗАО «ЗЭТО» Виталий Шулятьев,

Тел. + 7 (81153) 6-37-45, kru@zeto.ru.

По вопросам сотрудничества в качестве дилеров по реализации ячеек КРУ-ZETO:

Тел + 7 (81153) 6-37-72, info@zeto.ru