Ростовский филиал компании «Россети Юг» в 1 квартале 2020 г. консолидировал 140 км линий электропередачи и несколько десятков трансформаторных подстанций в Ростовской области. Объединение сетевого имущества на базе крупнейшей энергокомпании юга страны позволит оптимизировать расходы на их содержание и повысить качество электроснабжения потребителей.

На правах аренды на баланс «Россети Юг» перешло электросетевое имущество, ранее принадлежавшее аэропорту г. Ростова-на-Дону, который прекратил свою деятельность в 2017 г. Это более 60 км воздушных линий и 24 комплектных трансформаторных подстанции (КТП) общей мощностью более 30 МВА. Износ трансформаторных подстанций составляет в среднем – 30 %, кабельных линий– 45 %, недвижимого имущества – до 85 %. После дополнительного обследования и ремонта эти мощности позволят подключить электроэнергию Национальному медицинскому исследовательскому центру онкологии Министерства здравоохранения РФ.

Также, в 1 квартале текущего года «Россети Юг» взяла на баланс более 80 км воздушных и кабельных бесхозных линий и 20 трансформаторных подстанций низкого напряжения в различных районах области. Еще более 230 км ЛЭП, а также КТП мощностью более 130 МВА планируется консолидировать в текущем году.

В 2019 году компания «Россети Юг» приняла на баланс 4,9 тыс. км линий электропередачи, а также комплектные трансформаторные подстанции мощностью 1091 МВА на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.

«Работа по консолидации активов электросетевого хозяйства уже повысила эффективность управления электросетевым комплексом, снизила число нарушений, сократила издержки, позволила оптимизировать затраты на присоединение новых потребителей», - отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.

Вопрос консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных, - одна из приоритетных задач, которая обозначена сегодня правительством страны перед энергетиками. Компания «Россети Юг» совместно с муниципалитетами активно ведет работу по выявлению и принятию на баланс бесхозяйных объектов, которые остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса. Они негативно влияют на качество и безопасность энергоснабжения потребителей, могут стать препятствием подключения новых потребителей и для развития электросетевого комплекса. Подать заявку на передачу имущества на баланс компании можно на сайте.