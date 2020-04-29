Энергетики астраханского филиала ПАО «Россети Юг» выполнили капитальный ремонт линии электропередачи одной из центральных улиц Астрахани, повысив качество и надежность электроснабжения потребителей.

По ул. Красная Набережная Кировского района г. Астрахани помимо жилых домов расположены медицинские учреждения, памятники архитектуры, исторические здания, гостиницы. Астраханские энергетики заменили 9 опор, 40 изоляторов, 1,1 км провода. В проведении работ были задействованы 3 бригады по ремонту и эксплуатации воздушных линий, 10 единиц техники. Работы проводились с раннего утра и до позднего вечера, чтобы в кратчайшие сроки выполнить обозначенный объём работ. Также, совместно с МУП «Зеленый город» энергетики расчистили охранные зоны воздушных линий электропередачи от деревьев и кустарников, которые нередко становятся причиной технологических нарушений.

Энергетики работают в усиленном режиме, ведь главная задача в сегодняшних непростых условиях – это обеспечение потребителей и социально значимых объектов надежным и бесперебойным электроснабжением, а также своевременная подготовка энергокомплекса к прохождению осенне-зимнего периода.