Промышленную зону в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы реорганизуют и благоустроят, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Появится комфортное городское пространство для работы и отдыха в непосредственной близости от будущей станции метро «Пресня» Рублево-Архангельской линии», – сказал Сергей Кузнецов.

Жители района в период с 27 апреля по 10 мая 2020 года смогут принять участие в электронных общественных обсуждениях по проекту планировки территории промзоны. Она ограничена ул. Шеногина, руслом Москвы-реки, проектируемым проездом №3700, Звенигородским шоссе, 3-й Магистральной ул., проектируемым проездом №630. Также в это же время пройдет обсуждение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки района Хорошево-Мневники. Все отзывы можно оставить на сайте «Активного гражданина» в соответствующем разделе.

Промзону будут развивать комплексно. Здесь построят:

современный жилой квартал;

детский сад на 350 мест;

школу на 775 мест;

школьный стадион;

многофункциональный комплекс со встроенной амбулаторией и физкультурно-оздоровительным комплексом.

«Новые здания должны стать единым визуальным ансамблем с Московским международным деловым центром «Москва-Сити». Они сформируют новый городской силуэт с другими строящимися высотками на берегах Москвы-реки в районе «Большого Сити», – пояснил Сергей Кузнецов.

Здесь создадут приватную территорию и закрытые дворы без машин. На первых этажах домов разместятся кафе, аптеки, химчистки, мастерские по ремонту обуви и бытовому обслуживанию. В районе появятся удобные веломаршруты с пунктами велошеринга. Кроме того, проведут мероприятия по сохранению «Природно-исторического парка «Москворецкий», реабилитацию природных комплексов долины реки Таракановка и бульвара вдоль Карамышевской набережной. На реорганизуемой территории создадут и благоустроят новые озелененные пространства площадью 1,36 га. Также построят участок дороги от 1-го до 3-го Силикатного проезда и улицы местного значения, оборудуют четыре остановки для общественного транспорта.

«Эти мероприятия позволят перераспределить нагрузку от проектируемых объектов, не создавая дополнительных пробок», – отметил Сергей Кузнецов.

Проект разработан Институтом Генплана Москвы совместно с АБ «Остоженка».