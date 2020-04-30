Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел результаты инженерных изысканий для разработки запасов глубоких горизонтов и флангов Каральвеемского золоторудного месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Каральвеемское месторождение золотосеребряных руд, открытое на Чукотке в 1957 году, относится к крупнейшим в России по запасам драгоценных металлов. Промышленное освоение месторождения ведется с начала 1990-х годов. Сегодня его разработкой занимается АО «Рудник Каральвеем».

Инженерные изыскания, результаты которых одобрены экспертами Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, проводились для подготовки проектной документации на строительство площадки отвала пустой породы в рамках разработки запасов глубоких горизонтов и флангов Каральвеемского золоторудного месторождения.

Участок расположен в 17 км от города Билибино на Чукотке. Проектируемая площадка предназначена для складирования отвальных (пустых) пород, извлекаемых при проведении подземных горных выработок. Высота отвала составит 17 м, его общая площадь – 1,99 га. Здесь также разместят гидротехнические сооружения - водоотводную канаву, пруд-накопитель и ограждающую дамбу.

Финансирование проекта осуществляется полностью за счет собственных средств застройщика – АО «Рудник Каральвеем». Генеральный проектировщик – ООО НПО «АкадемГЕО».

Фото: АО «Рудник Каральвеем»