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Инвестиции (проекты)

На Каральвеемском месторождении золота готовятся к освоению глубоких горизонтов

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел результаты инженерных изысканий для разработки запасов глубоких горизонтов и флангов Каральвеемского золоторудного месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Каральвеемское месторождение золотосеребряных руд, открытое на Чукотке в 1957 году, относится к крупнейшим в России по запасам драгоценных металлов. Промышленное освоение месторождения ведется с начала 1990-х годов. Сегодня его разработкой занимается АО «Рудник Каральвеем». 

Инженерные изыскания, результаты которых одобрены экспертами Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, проводились для подготовки проектной документации на строительство площадки отвала пустой породы в рамках разработки запасов глубоких горизонтов и флангов Каральвеемского золоторудного месторождения. 

Участок расположен в 17 км от города Билибино на Чукотке. Проектируемая площадка предназначена для складирования отвальных (пустых) пород, извлекаемых при проведении подземных горных выработок. Высота отвала составит 17 м, его общая площадь – 1,99 га. Здесь также разместят гидротехнические сооружения - водоотводную канаву, пруд-накопитель и ограждающую дамбу. 

Финансирование проекта осуществляется полностью за счет собственных средств застройщика – АО «Рудник Каральвеем». Генеральный проектировщик – ООО НПО «АкадемГЕО».

Фото: АО «Рудник Каральвеем»

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