ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» проводит тендер на строительство и реконструкцию очередного участка обхода Нижнего Новгорода на трассе М-7 «Волга», сообщает RosTender.info.

Реконструкцию проведут на участке от 442 до 472 километра трассы в Нижегородской области. На отрезке протяженностью более 8 км построят транспортную развязку и два новых путепровода. Разрешенная скорость движения на четырехполосной дороге составит 120 км/ч.

Максимальная сумма контракта, который заключат с победителем, составляет 4 млрд 134 млн рублей. Заявки на участие принимают до 27 мая, а 4 июня планируют подвести итоги тендера. Средства на строительство поступят из федерального бюджета.

Напомним, что южный обход Нижнего Новгорода в составе трассы М-7 «Волга» позволит вывести транспортный поток за пределы города, разгрузив улицы в нижней части Нижнего Новгорода. Первая очередь обхода была введена в строй в 1993 году, вторая – в 2008 году. Последний, четвертый, участок позволит обеспечить полноценный обход Нижнего Новгорода и Кстово.