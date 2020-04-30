COVID-19 COVID-19

Смотрите прямую трансляцию 8 мая С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

Очередной участок обхода Нижнего Новгорода обойдется в 4 млрд рублей

Очередной участок обхода Нижнего Новгорода обойдется в 4 млрд рублей

30 апреля 2020, 16:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
221

ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» проводит тендер на строительство и реконструкцию очередного участка обхода Нижнего Новгорода на трассе М-7 «Волга», сообщает RosTender.info.

Реконструкцию проведут на участке от 442 до 472 километра трассы в Нижегородской области. На отрезке протяженностью более 8 км построят транспортную развязку и два новых путепровода. Разрешенная скорость движения на четырехполосной дороге составит 120 км/ч.
Максимальная сумма контракта, который заключат с победителем, составляет 4 млрд 134 млн рублей. Заявки на участие принимают до 27 мая, а 4 июня планируют подвести итоги тендера. Средства на строительство поступят из федерального бюджета.

Напомним, что южный обход Нижнего Новгорода в составе трассы М-7 «Волга» позволит вывести транспортный поток за пределы города, разгрузив улицы в нижней части Нижнего Новгорода. Первая очередь обхода была введена в строй в 1993 году, вторая – в 2008 году. Последний, четвертый, участок позволит обеспечить полноценный обход Нижнего Новгорода и Кстово.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Медцентр имени Алмазова ищет подрядчика строительства научного комплекса
На реконструкцию пункта пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане направят более 1,2 млрд рублей
В Чите построят дом для переселения из аварийного жилья
На Каральвеемском месторождении золота готовятся к освоению глубоких горизонтов
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно