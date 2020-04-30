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Татнефть применила технологии автоматизации нефтедобычи при производстве боксов для перевозки коронавирусных больных

Татнефть применила технологии автоматизации нефтедобычи при производстве боксов для перевозки коронавирусных больных

30 апреля 2020, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, ТАТНЕФТЬ

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Система обеспечивает в боксе нужное давление, вентиляцию и фильтрацию воздуха, исключая попадание зараженного воздуха за пределы капсулы, а также очищает воздух входящий в саму капсулу. Первые 7 транспортировочных боксов, аккумуляторы к ним, фильтры и другие расходные материалы получили от Компании больницы нефтяного региона республики. Об этом сообщила Татнефть.

На своих производствах Татнефть, кроме изготовления противоэпидемиологических костюмов, масок и антисептиков, также организовала выпуск защитных изолирующих боксов для безопасной транспортировки пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в машинах скорой помощи.

Модель сконструирована научно-техническим центром компании - предприятием Автоматизация, измерения, инжиниринг (НТЦ А2И). При разработке использованы технические характеристики подобных конструкций, применяемых в мировой практике.  Система обеспечивает в боксе нужное давление, вентиляцию и фильтрацию воздуха, исключая попадание зараженного воздуха за пределы капсулы, а также очищает воздух входящий в саму капсулу. Уникальная система фильтрации относится к 3 классу защиты. Разница между давлением внутри бокса и снаружи обеспечивается специальным блоком вентиляции с питанием на съемных батареях. В случае, если больного нужно везти на дальнее расстояние, предусмотрено питание от электросети машины скорой помощи.

Часть деталей бокса печатается на 3D-принтере. Установленные в блоке вентиляции бокса элементы используются в системах промышленной автоматики, в т. ч. в средствах автоматизации нефтедобычи. Герметичность капсул обеспечена за счет применения специально подобранной тканевой основы бокса, чехлов к нему и швейного оборудования, проклеивающего швы клеевой лентой, нагретой до 200 C°.

В реализации проекта также участвует фабрика Азнакай киемнэре, которая специализируется на пошиве спецодежды для нефтяников, а сейчас перестроилась на производство медицинских средств индивидуальной защиты. Компания снабдит боксами, а также защитными костюмами и масками все станции скорой помощи региона. Также Татнефть безвозмездно передала ЦРБ Лениногорска капсулы, приобретенные за рубежом.

Замгендиректора Татнефть по ремонту, бурению скважин и ПНП Р. Шафигуллин поблагодарил медицинских работников за то, что в эту трудную минуту они на передовой. Общая задача Татнефти и органов местной власти в том, чтобы медики и их героический труд были защищены.

Директор НТЦ А2И В. Самойлов отметил, что при перевозке больных с подозрением на коронавирус риску заражения подвергаются медицинские работники, водители и другие задействованные в процессе доставки люди. Поэтому нужно изолировать больного так, чтобы болезнь не передавалась от человека к человеку.

Для Татнефти задача была новой. Тем не менее, в самые короткие сроки удалось создать качественное оборудование для защиты  медиков. Изолирующий материал обеспечивает полную герметичность, а блок вентиляции контролирует давление в боксе, снабжение пациента притоком свежего воздуха и фильтрует отработанный. Эта система в будущем может быть адаптирована под использование боксов и для пациентов с ожогами - в таких случаях обязательна дезинфекция поступающего внутрь воздуха.

 

Автор: А. Игнатьева

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