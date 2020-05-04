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Инвестиции (проекты)

Паслер анонсировал начало строительства детской больницы в Оренбурге

Паслер анонсировал начало строительства детской больницы в Оренбурге

4 мая 2020, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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инфраструктура

инфраструктура

28 апреля Губернатор Оренбургской области сообщил о том, что подрядчики, которые займутся строительством детской областной больницы приступили к работе.

— Сегодня строители вышли на площадку, где к 2023 году появится самое современное медицинское учреждение для маленьких оренбуржцев, — написал глава региона в своём Instagram.

Он сообщил, что на участке площадью 15 гектаров будет возведен целый комплекс зданий — три пятиэтажных лечебных корпуса детской областной клинической больницы. Там будут размещены процедурные, операционные, лаборатории и лечебные палаты, которые будут принимать 430 пациентов. Также появится детская поликлиника в новом формате openspace, с широким холлом и детскими игровыми зонами.

— Отдельно построим блок питания, здание кислородной станции для подачи медицинского кислорода в лечебные отделения. В больнице будет собственная резервная дизель-электростанция,  которая позволит даже при полном отключении внешних линий обеспечить автономное энергоснабжение комплекса, — отметил Паслер.

Он также уточнил, что у больницы будет своя котельная и тёплый гаражный бокс на 6 машин «Скорой помощи».

— В области еще не было детского лечебного учреждения такого формата. По сути, это новый подход к сохранению здоровья наших детей, к развитию системы здравоохранения региона, — резюмировал губернатор.

Отметим, аукцион на строительство лечебного учреждения был завершён 15 апреля. Стоимость контракта составила 4 млрд. 591 млн. 422 рубля. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Оренбурга. Строительством Детской областной больницы займётся ООО «Листпромстрой».

Напомним, как ранее писал «Оренбург Медиа», регион в течение трёх лет получит на строительство больницы 3,171 млрд рублей из федерального бюджета. Уже в этом году в область область поступят 900 миллионов рублей. В 2021 году финансирование составит 1,127 млрд рублей. В 2022 году Оренбуржью выделят 1,144 млрд рублей. Больница будет строится с софинансированием из регионального бюджета.

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