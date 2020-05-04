Кабмин выделяет 5 млрд руб. на предоставление субсидий "Российскому фонду технологического развития" на финансовое обеспечение проектов по внедрению перспективных технологий в промышленности, созданию и внедрению в производство высокотехнологичной промышленной продукции, реализацию технологических и промышленных проектов в приоритетных направлениях промышленности и в рамках импортозамещения. Речь идет о поддержке не менее 12 проектов в этой области.

Правительство поручило Минпромторгу проконтролировать эффективное использование данных средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года.