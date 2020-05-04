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Инвестиции (проекты)

Правительство выделило Минпромторгу 5 млрд рублей на промышленные проекты

Правительство выделило Минпромторгу 5 млрд рублей на промышленные проекты

4 мая 2020, 15:22
Рубрика: Инвестиции
Метки: КАБМИН, ГОСПОДДЕРЖКА

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Кабмин выделяет 5 млрд руб. на предоставление субсидий "Российскому фонду технологического развития" на финансовое обеспечение проектов по внедрению перспективных технологий в промышленности, созданию и внедрению в производство высокотехнологичной промышленной продукции, реализацию технологических и промышленных проектов в приоритетных направлениях промышленности и в рамках импортозамещения. Речь идет о поддержке не менее 12 проектов в этой области.

Правительство поручило Минпромторгу проконтролировать эффективное использование данных средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года.

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Компания: ТАСС

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