Ассоциация "Электрокабель" поддержала
4 мая 2020, 15:22
Рубрика: Инвестиции
Метки: КАБМИН, ГОСПОДДЕРЖКА
Кабмин выделяет 5 млрд руб. на предоставление субсидий "Российскому фонду технологического развития" на финансовое обеспечение проектов по внедрению перспективных технологий в промышленности, созданию и внедрению в производство высокотехнологичной промышленной продукции, реализацию технологических и промышленных проектов в приоритетных направлениях промышленности и в рамках импортозамещения. Речь идет о поддержке не менее 12 проектов в этой области.
Правительство поручило Минпромторгу проконтролировать эффективное использование данных средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года.
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