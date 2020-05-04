ВЭС South Kyle мощностью 235 МВт планировалось построить на побережье залива Ферт-оф-Клайд (Firth of Clyde) на юго-западе Шотландии. Реализация проекта стоимостью £ 320 млн осуществляется совместным предприятием в составе шведской государственной энергетической компании Vattenfall и британской компании Greencoat, специализирующей в области использования ВИЭ.

На площадке ВЭС South Kyle должно быть установлено 50 ветровых турбин. ВЭС сможет обеспечить электроэнергией 170 тыс. домохозяйств. Ожидается также, что ВЭС South Kyle принесет £ 38 млн доходов в местную экономику. Первоначально планировалось ввести ВЭС в эксплуатацию в I кв. 2023 г. Однако в настоящее время в связи с распространением коронавируса разработчики проекта не уверены, что строительные работы начнутся согласно графику. ВЭС South Kyle – не единственный проект, реализация которого приостановлена в связи с эпидемиологической ситуацией. Vattenfall и Greencoat испытывают финансовые и материально-технические трудности в результате принятых во всех европейских странах мерах по сдерживанию распространения коронавируса.

Так, Vattenfall объявила, что из-за непредсказуемости развития ситуации в связи с пандемией она не примет участия в аукционе по продаже прав на сооружение объектов ветровой генерации суммарной мощностью 700 МВт в шельфовой зоне Hollandse Kust Noord* у нидерландского побережья Северного моря. Компания уже приобрела права на сооружение ВЭС общей мощностью 1,5 ГВт на 4-х участках в этом регионе, поэтому ее нежелание инвестировать в новые разработки является показательным. Что касается Greencoat, то стоимость акций компании, которая в начале апреля 2020 г. была на 0,6% выше, чем в прошлом году, к 22 апреля упала на 2,8%.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology http://www.power-technology.com

* Hollandse Kust (Noord) является одной из шести шельфовых зон в Северном море, выделенных правительством Нидерландов под строительство объектов ветровой генерации суммарной мощностью 700 МВт. Hollandse Kust (Noord) расположена в 18,5 км от побережья Нидерландов.