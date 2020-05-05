Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2020 году намерены направить на реализацию 10 нацпроектов в регионе 5,8 млрд рублей, рассказал ТАСС министр экономического развития региона Алий Накохов.

"На реализацию национальных проектов на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году предусмотрено 5,8 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов", - сказал Накохов.

Он отметил, что в текущем году будут благоустроены 56 дворовых и 10 общественных территорий, введено 12 корпусов в дошкольных учреждениях республики на 960 мест, планируется создание мобильных технопарков "Кванториум", будет построено 35 спортивных площадок, приведено в нормативное состояние 28,8 км дорог. В текущем году планируется увеличение площади лесовосстановления, запланирована рекультивация свалки твердых бытовых отходов в городе Карачаевске, порядка 150 граждан в возрасте от 50 лет и старше пройдут профессиональное обучение.

"Планируется увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сельской местности, что позволит создать новые рабочие места. Будет продолжена работа по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию", - добавил министр.

Карачаево-Черкесия участвует в нацпроектах "Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".

Паспорта 12 нацпроектов и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.