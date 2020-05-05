Региональная группа континентальной Европы (Regional Group of Continental Europe, RGCE), одна из пяти постоянных региональных групп (синхронных зон) Европейской ассоциации системных операторов (ENTSO-E), проголосовала за подписание Соглашения о присоединении системного оператора Республики Косово KOSTT к ENTSO-E (Connection Agreement).

В соответствии с Connection Agreement KOSTT (и соответственно энергосистема Косово) выйдет из Блока регулирования (Control Block) SMM, включающего энергосистемы Сербии, Черногории и Северной Македонии (Serbia, Montenegro, Northern Macedonia) и войдет в Блок регулирования AK (Albania – Kosovo) внутри синхронной зоны Континентальной Европы, соглашение о создании которого KOSTT и системный оператор Албании OST (Operatori i Sistemit – Transmetimit) подписали в декабре 2019 г. После подписания Connection Agreement между KOSTT и ENTSO-E операционная зона KOSTT будет функционировать как независимая зона диспетчерского управления в пределах AK Control Block и внутри синхронной зоны Континентальной Европы. Распределение пропускной способности трансграничных электрических соединений и ликвидация перегрузок электрической сети будут осуществляться уже в рамках этого блока (без участия системного оператора Сербии Elektromreža Srbije, EMS). Доходы от данной деятельности будет получать AK Control Block и соответственно KOSTT. Подписание Connection Agreement будет также способствовать интеграции KOSTT в региональный энергорынок, участию в Албанской энергетической бирже (Albanian Energy Exchange, APEX) и вводу в эксплуатацию межгосударственной ВЛ 400 кВ Косово – Албания.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission, официальный сайт KOSTT