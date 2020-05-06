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Legrand запустила обновленный конфигуратор для выбора электроустановочных изделий

Legrand запустила обновленный конфигуратор для выбора электроустановочных изделий

6 мая 2020, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника 

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Новости компании

Компания Legrand обновила популярный инструмент для выбора электроустановочных изделий Конфигуратор Legrand. В актуальной версии представлены основные коллекции электроустановочного оборудования Legrand: Celiane, Etika, Valena Life/Allure, а также коллекция BTicino Livinglight.

Основная задача Конфигуратора Legrand – превратить утомительный процесс подбора рамок, механизмов и составления спецификации в увлекательную творческую историю по выбору функциональных декоративных решений. В новой версии сайта максимально упрощен и оптимизирован процесс визуального подбора комплектов (рамки и механизмы). Конфигуратор полностью адаптирован под использование на мобильных устройствах. 

За четыре простых шага и несколько минут пользователь сможет собрать готовый комплект и направить его для расчета одному из сертифицированных розничных партнеров Legrand. Сохранить подборку теперь можно как в избранном, так и в личном кабинете. 

Основной раздел сайта, «Конфигуратор», позволяет собрать комплекты из рамок и механизмов, задать необходимое количество постов и ориентацию рамки, подобрать фон (включая, загрузку изображения интерьера клиента), указать назначение помещения и предполагаемый тип стен. Готовый проект можно сохранить или перенести в корзину для последующего заказа.

Раздел «Поиск» предназначен для произвольного поиска товаров по названию или артикулу.

Раздел «Коллекции продукции» дает более подробную информацию о каждой из представленных коллекций электроустановочного оборудования.

В разделе «Магазины партнеров» доступен список сертифицированных партнеров Legrand, принимающих заказы через Конфигуратор. Здесь также содержится дополнительная информация о каждом партнере, его ассортименте, наличии доставки и возможности бесконтактной оплаты картой.

В «Корзине» для удобства пользователей добавлена возможность скачать собранные комплекты или списки товаров в удобном формате Excel или PDF. Все отправленные заказы и сохраненные в избранном комплекты доступны в личном кабинете пользователя после регистрации на сайте.

Новый Конфигуратор заменит предыдущую версию и уже доступен по ссылке: configurator.legrand.ru

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