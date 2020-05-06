Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) завершает реализацию масштабной инвестиционной программы, рассчитанной до 2020 года с объемом финансирования свыше 5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Начиная с 2017 года уже введено в эксплуатацию более 70 единиц нового высокотехнологичного оборудования по производству крепежа, проволоки и канатов, калиброванной стали.



Проект уникален своей комплексностью, он затронул все сферы жизнедеятельности завода, производство которого теперь сконцентрировано на одной производственной площадке. Это позволило обновить производственную инфраструктуру, эффективно использовать производственные площади и улучшить условия труда работников.



В результате реализации этой программы в 2017-2019 годах «ММК-МЕТИЗ» в рамках выполнения программы по импортозамещению освоил востребованные на рынке болты и гайки по стандартам DIN, расширил производство самонарезающих винтов. Благодаря приобретению нового закалочно-отпускного агрегата обеспечено высокое качество термической обработки крепежных изделий, в том числе высокопрочного крепежа для мостостроения. А линия для гальванического оцинкования расширила сортамент за счет освоения производства оцинкованного крепежа крупных диаметров. Введенный в эксплуатацию комплекс по производству высокоуглеродистой проволоки и стальных канатов позволил освоить новые виды канатов, в том числе восьмипрядные, нераскручивающиеся, с пластически обжатыми прядями.



В 2020 году введена в промышленную эксплуатацию новая линия непрерывного горячего оцинкования, которая позволила предприятию расширить сортамент с освоением оцинкованной проволоки с 1,0 мм и повысить ее потребительские характеристики.



Также на 2020 год запланирован ввод в строй еще четырех производственных комплексов.



Запуск комплекса колпаковых печей для сфероидизирующего отжига калиброванного проката будет способствовать импортозамещению и увеличению производства автокомпонентов на территории РФ. Установка комплекса перемоточных станков для формирования мотков проволоки по требованиям потребителя и комплекса холодновысадочных и резьбонакатных станков для производства машиностроительных болтов М16-М24 позволит наиболее полно выполнять требования потребителей.



Еще один важный проект, намеченный на 2020 год, — ввод в эксплуатацию современного автомата по производству железнодорожных болтов и путевых шурупов. В рамках реализации проекта будут освоены новые виды путевых шурупов, в том числе для высокоскоростных магистралей.



В среднесрочной перспективе ОАО «ММК-МЕТИЗ» в числе первостепенных задач ставит для себя рост инвестиционной привлекательности, укрепление и расширение партнерских связей с клиентами, повышение промышленной и экологической безопасности, развитие коллектива. Для реализации этих задач разработана программа на 2020-2025 годы. В ней приоритет отдается приобретению высокотехнологичного оборудования для освоения инновационных видов продукции в том числе с целью импортозамещения: крепежных изделий, высокоуглеродистой проволоки и канатов, калиброванной стали.