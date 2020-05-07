Ассоциация “Электрокабель” формирует полный реестр претензий
7 мая 2020, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОСКОНГРЕСС, Business Priority
Отрасль: Электроэнергетика
Подведены итоги конкурса «ТОП 10 инновационных компаний в сфере энергетики». При участии экспертов министерства энергетики Российской Федерации, Фонда «Росконгресс», Роскачества и Фонда «Сколково» были оценены идеи отечественных инновационных компаний, подавших заявку на конкурс «ТОП 10 инновационных компаний в сфере энергетики». Целью конкурса стал поиск перспективных и инновационных решений, которые способствуют развитию энергетической отрасли.
Основными критериями при отборе стали, в первую очередь, востребованность продукта на энергетическом рынке, потенциал масштабирования, применение сквозных технологий, уровень опыта и квалификации команды, а также системность и структурная проработка представленных решений.
Компании, ставшие победителями конкурса «Топ 10 инновационных компаний в сфере энергетики»
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