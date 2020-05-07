Подведены итоги конкурса «ТОП 10 инновационных компаний в сфере энергетики». При участии экспертов министерства энергетики Российской Федерации, Фонда «Росконгресс», Роскачества и Фонда «Сколково» были оценены идеи отечественных инновационных компаний, подавших заявку на конкурс «ТОП 10 инновационных компаний в сфере энергетики». Целью конкурса стал поиск перспективных и инновационных решений, которые способствуют развитию энергетической отрасли.

Основными критериями при отборе стали, в первую очередь, востребованность продукта на энергетическом рынке, потенциал масштабирования, применение сквозных технологий, уровень опыта и квалификации команды, а также системность и структурная проработка представленных решений.

Компании, ставшие победителями конкурса «Топ 10 инновационных компаний в сфере энергетики»