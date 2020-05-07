Системный оператор Литвы Litgrid выделит € 14,85 млн на реконструкцию электрической сети 330 кВ на участке от ТЭС Электренай (Elektrenai) до ПС 330/110 кВ Алитус (Alytus).

По условиям контракта местные компании Kauno Tiltai и Litenergoservis, выигравшие тендер на проведение реконструкции, выполнят работы по замене 207 опор ВЛ, проводов, грозозащитного троса и оптоволоконного кабеля связи. Работы будут проводиться в три этапа, а их завершение запланировано на сентябрь 2023 г. По сообщению Litgrid, модернизация будет частично финансироваться за счет средств ЕС.

Модернизация электрической сети в юго-восточной части страны проводится в целях повышения надежности работы передающей сети и обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей в г. Электренай, а также в Кайшядорском, Пренайском и Алитусском районах Литвы. Как отметил Генеральный директор Litgrid Дайвис Вирбицкас, несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, Litgrid продолжает работу по обеспечению надежности и устойчивости национальной энергосистемы, что является одним из ключевых факторов для реализации проекта синхронизации энергосистем прибалтийских стран с энергосистемами Континентальной Европы. В настоящее время Litgrid осуществляет первый из трех этапов проекта синхронизации с энергосистемами Континентальной Европы, который предусматривает укрепление и модернизацию передающей сетевой инфраструктуры страны. Завершение проекта синхронизации запланировано на 2025 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission