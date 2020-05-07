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Инвестиции (проекты)

В Сарове реконструируют городские очистные сооружения за 1,3 млрд рублей

В Сарове реконструируют городские очистные сооружения за 1,3 млрд рублей

7 мая 2020, 12:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В городе Сарове Нижегородской области вскоре начнется реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений, сообщает RosTender.info.

Администрация Сарова объявила тендер по выбору подрядчика для модернизации очистных сооружений. Заявки на участие в тендере принимают до 29 мая, в этот же день определят победителя. Максимальная сумма контракта, который с ним заключат, составляет 1 млрд 339 млн рублей.
Согласно условиям контракта, подрядчику на строительство и переоснащение очистных сооружений отведут 3 года.

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