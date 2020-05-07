В рамках комплексного проекта второго этапа реконструкции Волго-Донского судоходного канала в Волгоградской области построят насосную станцию, сообщает RosTender.info.

Федеральное учреждение «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» объявило тендер на строительство сооружения. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 1 млрд 336 млн рублей. Заявки на участие принимают до 28 мая, а 3 июня подведут итоги тендера. Заказчиком строительства выступает Федеральное агентство морского и речного транспорта, средства на создание станции поступят из федерального бюджета.

Согласно материалам тендера, насосная станция №33 (НС-33) размещена между Береславским и Варваровским водохранилищами у поселка Пархоменко Калачевского района Волгоградской области. Она предназначена для перекачки воды из Береславского водохранилища в Варваровское для питания Волго-Донского канала. Производительность станции – 45 кубометров в секунду.

Агрегаты НС-33 на сегодня отработали уже 50 лет при нормативе в 30 лет, отмечается в документации. Работы по техническому переоснащению станции планируют завершить к ноябрю 2023 года.