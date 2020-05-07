COVID-19 COVID-19

Смотрите прямую трансляцию 8 мая С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

В Волгоградской области переоснастят насосную станцию для питания Волго-Донского канала

В Волгоградской области переоснастят насосную станцию для питания Волго-Донского канала

7 мая 2020, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
248

В рамках комплексного проекта второго этапа реконструкции Волго-Донского судоходного канала в Волгоградской области построят насосную станцию, сообщает RosTender.info.

Федеральное учреждение «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» объявило тендер на строительство сооружения. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 1 млрд 336 млн рублей. Заявки на участие принимают до 28 мая, а 3 июня подведут итоги тендера. Заказчиком строительства выступает Федеральное агентство морского и речного транспорта, средства на создание станции поступят из федерального бюджета.

Согласно материалам тендера, насосная станция №33 (НС-33) размещена между Береславским и Варваровским водохранилищами у поселка Пархоменко Калачевского района Волгоградской области. Она предназначена для перекачки воды из Береславского водохранилища в Варваровское для питания Волго-Донского канала. Производительность станции – 45 кубометров в секунду.
Агрегаты НС-33 на сегодня отработали уже 50 лет при нормативе в 30 лет, отмечается в документации. Работы по техническому переоснащению станции планируют завершить к ноябрю 2023 года.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Сарове реконструируют городские очистные сооружения за 1,3 млрд рублей
Новый резидент свободного порта в Ванино расширит спектр туристских услуг
В промзоне Руднево в Москве начнут строить новый технопарк в 2020 году
Энергетики объявили конкурс на строительство ЛЭП Певек – Билибино
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно