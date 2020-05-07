На онлайн-ресурсах Фонда Росконгресс состоялось интервью заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина, посвященное влиянию пандемии COVID-19 на ситуацию на рынке нефти.

В ходе беседы с руководителем службы экономических новостей канала «Россия 24» Алексеем Бобровским он поделился своим видением картины восстановления спроса на углеводороды и прогнозом роста цены, а также позицией Минэнерго по сделке ОПЕК+.

В ходе интервью он отметил, что масштабы падения спроса на нефть из-за пандемии оказались серьезнее прогнозируемых:

«В этом году мы оказались, я скажу так, в беспрецедентной ситуации, то есть на пике, в апреле, спрос падал почти на 30 млн баррелей в сутки. Это тридцатипроцентное сокращение спроса на нефть, нефтепродукты. И таких ситуаций не было никогда, ни в условиях пандемии, ни в условиях экономических кризисов, то есть беспрецедентное положение дел… Мы ожидали, что пандемия коронавируса окажет существенное влияние на мировой спрос, но 30 млн баррелей тяжело было прогнозировать».

Говоря о сделке ОПЕК+, заместитель Министра отметил, что все стороны заинтересованы в соблюдении условий во избежание коллапса на рынке:

«Мы сейчас находимся на новом витке, когда интересы всех сторон совпадают и все работают на одну задачу, на одну цель… Главный фактор, который влияет на поведение сторон и на их дисциплину – это понимание неминуемого наказания за отсутствие действий. Наказание в данной ситуации – это новый коллапс рынка. В нем не заинтересован никто – ни потребитель, ни производители».

По мнению Павла Сорокина, пандемия COVID-19 приведет к развитию современных средств коммуникации и новых технологий, что позволит ограничить мобильность людей и будет способствовать медленному возвращению к докризисному уровню потребления:

«После пандемии мир вряд ли будет прежним – современные средства коммуникации получили большой толчок. Это то, что окажет влияние на спрос и будет оказывать на него влияние еще долгое время – люди будут ходить на работу гораздо меньше, а значит, меньше передвигаться. То же самое можно сказать про командировки – на всех уровнях государственного и корпоративного управления можно перевести существенную часть встреч в режим видео-конференц-связи, это сократит сектор бизнес-путешествий и окажет влияние на туризм. Все эти тренды означают, что мы не очень быстро вернемся к докризисным уровням потребления».

Кроме того, низкая цена на углеводороды будет тормозить развитие альтернативной энергетики, сказал Сорокин.