АО "Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы" объявило конкурсы на поставку оборудования и строительство объектов высоковольтной линии 110 кВ Певек – Билибино. Начальная стоимость работ составляет 21,4 млрд рублей, их должны завершить в сентябре 2023 года, сообщает ИА "Чукотка".

На сайте госзакупок размещена информация о 17 конкурсах, касающихся строительства ЛЭП. Начальная стоимость наиболее крупных лотов №1 и № 16 составляет 6,7 и 8,0 млрд рублей соответственно. Первая закупка предусматривает строительство и пусконаладку линии Береговая – Комсомольский и участка линии Комсомольский – Билибино с реконструкцией подстанции 110 кВ "Комсомольский". Во втором лоте – строительство распределительной подстанции "Билибино" и участка ВЛ Комсомольский – Билибино.

Также организатор торгов планирует выбрать поставщика основного электротехнического оборудования для распределительного пункта "Билибино" и подстанции "Комсомольский". Согласно документации, оборудование должно быть поставлено не позднее сентября 2021 года, а все работы необходимо выполнить к сентябрю 2023 года.

Прием заявок на участие в конкурсах завершается 15 и 18 мая. Итоги торгов планируют подвести 9 июня.

«Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино является объектом особой важности и предназначен для выдачи электрической мощности вновь вводимой плавучей атомной электростанции в Певеке для обеспечения развития добывающих производств Баимского ГОКа и месторождения Кекура. Решение о разработке проектной документации по объекту принято на основании одобренных правительством Российской Федерации первоочередных мероприятий, необходимых для замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС», – отмечается в документации.

Основными электростанциями Чаун-Билибинского энергоузла в настоящее время являются Чаунская ТЭЦ и Билибинская АЭС. Действующая воздушная линия электропередачи ВЛ 110 кВ Певек – Билибино построена в 1960 году и не может обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. Строительство новой ЛЭП направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока. Две параллельные высоковольтные линии длиной 490,59 км позволят обеспечить выдачу электрической мощности плавучей атомной теплоэлектростанции. Помимо этого, электросети свяжут перспективный энергоцентр в Билибино с Чаунской ТЭЦ. Срок введения в эксплуатацию двух ЛЭП был запланирован на 2021 год, но позже его сдвинули из-за того, что возможность участия в строительстве проекта не была подтверждена ни одной из подрядных организаций.