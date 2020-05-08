В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и увеличенной нагрузкой на медицинские учреждения в апреле 2020 года Госкорпорация «Росатом» организовала совместную работу с сотрудниками ряда медицинских организаций Минздрава РФ и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Были реализованы проекты по оптимизации всей цепочки действий с момента первого обращения пациента за медицинской помощью, перемещений больных и персонала больниц и др. Изучались также возможности оптимизации тестирования работников на предприятиях, продолжающих работать в период ограничений; выпуска средств индивидуальной защиты.

Проделанная работа позволила выявить основные проблемы и найти пути их устранения с учетом имеющегося опыта внедрения элементов ПСР. Результаты были высоко оценены руководителем ФМБА России В.И. Скворцовой. Было отмечено, что внедрение данных практик может помочь всем медучреждениям, которые уже принимают или только готовятся принять пациентов с коронавирусной инфекцией.

На основе решений разработаны методические материалы и обучающие фильмы, которые могут быть использованы для оптимизации работы стационаров и тиражированы в масштабах всей страны. Для обеспечения свободного доступа к этим материалам все они выложены на платформе развития ПСР http://platformapsr.ru/web/psr/methodological-materials. Также планируется организовать серию консультаций по внедрению разработанных решений в форме вэбинаров. Записаться на них можно, отправив запрос по адресу: eva@ps-rosatom.ru.

По оценке специалистов ПСР, внедрение наработанных практик поможет медицинским учреждениям, которые сейчас работают или готовятся принять коронавирусных пациентов. В частности, для больниц и поликлиник найденные решения могут помочь без дополнительных финансовых затрат в течение от двух до семи дней увеличить пропускную способность приемных отделений стационаров на 25%, сократить время простоя машин скорой помощи у стационаров с 9 часов до 15 минут, время ожидания пациентов в приемном отделении – с 30 до 3 минут, время получения результата пробы на COVID-19 – с 5–7 суток до 24 часов. Предприятия, продолжающие работать в условиях ограничений, смогут без очередей тестировать до 600 работников в день, а время отбора проб на COVID-19 при массовом тестировании сократится с четырех до одной минуты.

Источник: Пресс-служба АО «ПСР»