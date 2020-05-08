На востоке Москвы построят жилой комплекс на 1264 квартиры

На востоке Москвы в районе Гольяново построят жилой комплекс на 1264 квартиры. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

По информации пресс-службы, жилой комплекс построят по адресу: ул. Амурская, вл. 2А, стр.1. Первая очередь строительства предполагает возведение четырех домов, в которых запроектировано 128 студий, 352 «однушки», 496 «двушек», 272 трехкомнатные квартиры и 16 четырехкомнатных. Здания будут объединены одноуровневым подземным паркингом на 395 машиномест.

На первом этаже домов расположатся помещения общественного назначения. В рамках строительства жилого комплекса запроектировано также 315 кладовых помещений. На прилегающей территории обустроят детские, спортивные площадки и места для отдыха взрослых.

Ранее в СМИ сообщалось, что по этому адресу в районе Гольяново в рамках реконструкции промзоны Группа ПИК построит жилой комплекс «Амурский парк».