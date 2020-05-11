WINLONG: итоги за два месяца

Мы уже писали о том, что завод Winlong занялся производством оборудования и материалов для масок и медицинских товаров. Условно, завод открылся 2 марта, но нормально стал работать только к концу месяца. Многие из сотрудников Winlong приезжие из других провинций, поэтому потребовалось время для прохождения карантина (14 дней), ведь передвижения внутри страны также были запрещены.

За этот период отгружено 20 экструзионных линий, 5 произведено для собственных нужд. В работе еще 16 линий, включая 160 экструдер и три 120х. А также нужно еще 3 линии чтобы доукомплектовать цех по производству мельтблауна.