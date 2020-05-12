Энергоинститут "Кубаньэнерго" модернизирует учебный полигон

Энергетический институт повышения квалификации «Кубаньэнерго» проводит масштабную реконструкцию учебно-тренировочного полигона в г. Краснодаре. Энергополигон будет оснащен новым учебным оборудованием, в том числе высоковольтным подстанционным оборудованием, трансформаторными пунктами и линиями электропередачи.

Новое оборудование позволит существенно расширить возможности профессиональной подготовки электротехнического персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и концепцией «Россетей» «Цифровая трансформация 2030». Одним из новых направлений деятельности энергоинститута станет независимая оценка квалификации персонала.

Модернизация энергополигона проходит в несколько этапов. В настоящее время уже демонтировано устаревшее оборудование, установлены два блочных комплектных распределительных пункта 10 кВ и две блочных комплектных трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ «УП 3-1». В последующие этапы будут заменены 4 подстанции (ПС), проведена реконструкция двух воздушных линий 10 кВ и построена ПС «Учебный полигон».

– В условиях цифровизации недостаточно просто установить оборудование с внедренными в него цифровыми элементами – необходим квалифицированный персонал с соответствующими навыками работы. После модернизации учебного полигона у энергоинститута появится возможность на качественно более высоком уровне готовить персонал для энергетических компаний юга России в соответствии с современными требованиями профстандартов, – отметил ректор энергоинститута Евгений Рудь.

Действующий учебный энергополигон института – один из крупнейших на Кубани. Его общая площадь составляет 10 тысяч квадратных метров. Полигон неоднократно выступал базовой площадкой для проведения региональных этапов Всероссийского и краевого конкурсов профмастерства «Лучший по профессии». В летний период на базе энергополигона проходят смотры-конкурсы команд студенческих энергетических отрядов компании «Россети Кубань». Одним из значимых мероприятий, проводимых на полигоне института, является проведение корпоративного чемпионата профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills.