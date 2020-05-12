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Группа компаний "Интертехэлектро" построит объекты коммунальной инфраструктуры в Ноябрьске

Группа компаний Интертехэлектро построит объекты коммунальной инфраструктуры в Ноябрьске

12 мая 2020, 13:40
Рубрика: Компании
Метки: ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Группа компаний «Интертехэлектро» выполнит работы по изготовлению и монтажу объектов коммунальной инфраструктуры в городе Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). Заказчиком работ является акционерное общество «Энерго-Газ-Ноябрьск».

Проект предполагает строительство автоматизированной газовой котельной мощностью 12 МВт и центрального теплового пункта мощностью 8 МВт. Группа «Интертехэлектро» в качестве генерального подрядчика выполнит комплекс работ по проектированию, изготовлению, поставке, монтажу, пуско-наладке оборудования. Поставку оборудования заказчику планируется осуществить до 1 августа 2020 года.

Оборудование котельной и теплового пункта будет смонтировано в модулях максимальной заводской готовности, оснащенных специально для эксплуатации в суровых условиях Крайнего Севера. Блочно-модульная компоновка позволит минимизировать объем строительно-монтажных работ и существенно сократить сроки и стоимость сооружения энергообъектов. Изготовление модулей будет выполнено на «Курганском заводе комплексных технологий» (входит в группу «Интертехэлектро»).

Строительство котельной и теплового пункта ведется в рамках инвестиционной программы АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» по развитию систем теплоснабжения Ноябрьска. Реализация проекта позволит вывести из эксплуатации устаревшее оборудование и повысит надёжность теплоснабжения потребителей города. Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 107 миллионов рублей.

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