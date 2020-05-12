"Интер РАО", "Восток Ойл", входящая в группу "Роснефть", и "Таймырнефтегаз" подписали соглашение о сотрудничестве в области создания энергетической инфраструктуры. Документ предусматривает строительство газовых электростанций и электросетевого комплекса для энергоснабжения группы нефтегазовых месторождений проекта "Восток Ойл", говорится в сообщении "Интер РАО".

Документ направлен на обеспечение электрической энергией группы нефтяных месторождений, а также объектов внешнего транспорта нефти и газа, наливного терминала бухты Север, причалов и других инфраструктурных объектов арктического сверхкластера "Восток Ойл".

В рамках реализации соглашения "Интер РАО" организует разработку схем энергоснабжения проекта "Восток Ойл", проектирование, закупку оборудования, строительство энергетической инфраструктуры.

Сотрудничество сторон по развитию энергетической инфраструктуры проекта "Восток Ойл" обеспечит существенный экономический эффект. При реализации соглашения предполагается использовать оборудование, произведенное на территории Российской Федерации, отмечается в сообщении "Интер РАО".

Проект "Восток Ойл" включает в себя Ванкорский кластер (15 месторождений, крупнейшие из которых - Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское месторождения), Западно-Иркинский участок ("Роснефть"), Пайяхскую группу месторождений ("Нефтегазхолдинг") и месторождения Восточно-Таймырского кластера.

Конкурентным преимуществом проекта является близость к уникальному транспортному коридору – Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений "Восток Ойл" сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.