Минспорта РФ построит в Брянске легкоатлетический манеж

При Брянском государственном училище олимпийского резерва построят легкоатлетический манеж, сообщает RosTender.info. Объект на улице Дудки у здания училища построят по заказу Министерства спорта РФ. Стоимость его возведения оценивается в 998,5 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Минспорта РФ объявило тендер по выбору подрядчика, итоги планируют подвести 18 мая.

Согласно условиям контракта, манеж должен быть сдан к началу августа 2022 года. Как следует из документации тендера, объект построят на территории существующего футбольного поля. Для этого предполагается снести здание столовой, подпорную стену у холма и лестницу. Кроме самого манежа, здесь появится гараж, канализационная насосная станция, резервуар чистой воды, котельная и другие хозяйственные сооружения, а также парковка.

По проекту здание легкоатлетического манежа представляет собой три блока разной этажности. В первом четырехэтажном медико-восстановительном блоке расположатся помещения для допинг-контроля, медпункт, кабинеты для гидропатии и гидротермический блок с бассейном, а также восстановительный тренажерный зал.

Второй блок - легкоатлетическое ядро с тренажерным залом - займет центральную часть комплекса. В него войдет зал легкоатлетического манежа с трансформируемыми трибунами для зрителей на 190 мест. В зале будут находиться зоны для прыжков в длину и тройного прыжка, для прыжков с шестом и в высоту, прямые и круговые беговые дорожки, зоны для толкания ядра, метания копья, диска и молота.

В третьем блоке расположатся учебные аудитории, столовая, тренерские и тренажерный зал. Общий размер манежа - более 15 тыс. метров.

