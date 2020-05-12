Участки железнодорожных путей будут модернизированы в Краснодарском крае для улучшения инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"РЖД" продолжает развитие и обновление инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. В настоящее время ведется комплексная реконструкция участка им. Максима Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в апреле в рамках работ по строительству вторых путей на четырех перегонах железнодорожного участка Тихорецкая - Краснодар были установлены опоры, произведен монтаж контактной сети, проведены работы по обустройству земляного полотна и строительству моста через реку Челбас. На перегоне Себедахово - 9 км велись подготовительные работы для установки шумозащитных экранов и обустройства земляного полотна, а на перегоне Протока - Себедахово (участок Тимашевская - 9 км) - укладка и балластировка пути, обустройство контактной сети.

Ранее стало известно, что инвестиции в обновление инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги в 2020 году составят порядка 43 млрд рублей, основной объем средств будет направлен на развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.

Фото: futurerussia.gov.ru