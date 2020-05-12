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Мероприятия

Компания "Россети Московский регион" представляет книгу для детей об истории электрозаграждений вокруг Москвы

Компания Россети Московский регион представляет книгу для детей об истории электрозаграждений вокруг Москвы

12 мая 2020, 12:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МОЭСК, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
Отрасль: Электроэнергетика 

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МОЭСК, Россети Московский регион

«Неизвестная история обороны Москвы. Как энергетики строили электрозаграждения в помощь военным» - книгу под таким названием компания «Россети Московский регион» выпустила к 75-летней годовщине Великой Победы совместно с детским издательством «Клевер».

Современные школьники смогут узнать из новой книги о том, как  энергетики и военные инженеры совместными усилиями в рекордные для военного времени сроки построили электризованную линию обороны протяженностью в 230 км с севера на юг Москвы. Строилась линия электрозаграждений при острой нехватке оборудования, материалов из-за захвата фашистами городов, где находились основные производства для энергетики, с привлечением местного населения, которое самоотверженно вместе с профессиональными энергетиками трудилось для защиты города. Неизвестная широкому кругу история обороны Москвы рассказана от лица мальчика Мишки, чья мама участвовала в стройке, и благодаря ей мальчик узнал подробности той героической инженерно-технической операции, признанной позднее значимым достижением войны.

Исторически установлен факт, что ближе всего к электрозаграждениям фашисты пробрались в районе деревень Козино и Нефедьево Красногорского района Московской области. В Козино оборону держал 258 стрелковый полк под командованием М.А. Суханова, который давал указания на включение и выключение электрозаграждений, а 4 декабря благодаря сохранившемуся журналу боевых действий были зафиксированы большие «броски тока», по которым можно предположить, что немцы пытались преодолеть электрозаграждения. 5 декабря батальон Романова выбил фашистов из западной окраины соседней деревни Нефедьево. И в тот же день – 5-6 декабря началось общее контрнаступление советских войск в битве за Москву. Этот факт считает переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.

История создания и использования электрозаграждений впервые изложена для детской аудитории, а ее цель – понятным языком рассказать о сложном инженерно-техническом решении, сочетающем энергетику и военное дело, а также о роли таких заграждений в переломе хода битвы за Москву.

Книга выпущена ограниченным тиражом и не находится в свободной продаже, но прочитать ее можно в Виртуальном музее компании «Россети Московский регион».

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