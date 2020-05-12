«Неизвестная история обороны Москвы. Как энергетики строили электрозаграждения в помощь военным» - книгу под таким названием компания «Россети Московский регион» выпустила к 75-летней годовщине Великой Победы совместно с детским издательством «Клевер».

Современные школьники смогут узнать из новой книги о том, как энергетики и военные инженеры совместными усилиями в рекордные для военного времени сроки построили электризованную линию обороны протяженностью в 230 км с севера на юг Москвы. Строилась линия электрозаграждений при острой нехватке оборудования, материалов из-за захвата фашистами городов, где находились основные производства для энергетики, с привлечением местного населения, которое самоотверженно вместе с профессиональными энергетиками трудилось для защиты города. Неизвестная широкому кругу история обороны Москвы рассказана от лица мальчика Мишки, чья мама участвовала в стройке, и благодаря ей мальчик узнал подробности той героической инженерно-технической операции, признанной позднее значимым достижением войны.

Исторически установлен факт, что ближе всего к электрозаграждениям фашисты пробрались в районе деревень Козино и Нефедьево Красногорского района Московской области. В Козино оборону держал 258 стрелковый полк под командованием М.А. Суханова, который давал указания на включение и выключение электрозаграждений, а 4 декабря благодаря сохранившемуся журналу боевых действий были зафиксированы большие «броски тока», по которым можно предположить, что немцы пытались преодолеть электрозаграждения. 5 декабря батальон Романова выбил фашистов из западной окраины соседней деревни Нефедьево. И в тот же день – 5-6 декабря началось общее контрнаступление советских войск в битве за Москву. Этот факт считает переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.

История создания и использования электрозаграждений впервые изложена для детской аудитории, а ее цель – понятным языком рассказать о сложном инженерно-техническом решении, сочетающем энергетику и военное дело, а также о роли таких заграждений в переломе хода битвы за Москву.

Книга выпущена ограниченным тиражом и не находится в свободной продаже, но прочитать ее можно в Виртуальном музее компании «Россети Московский регион».