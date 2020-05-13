"Атомэнергомаш" отгрузил комплект оборудования в Великобританию

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил вторую партию оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию Riverside в Великобритании.

В комплект поставки вошел один блок пароперегревателя третьей ступени и два блока пароперегревателя четвертой ступени. Общая масса отгруженного оборудования составила 100 тонн.

В рамках договора с Hitachi Zosen Inova, заключенного в 2019 году, «ЗиО-Подольск» изготавливает для ТЭС «Riverside» пароперегреватели 3 и 4 ступени. Пароперегреватели заменят аналогичное оборудование в рамках модернизации завода. Это первое российское оборудование, которое изготавливается для зарубежного завода по термической переработке отходов по проекту Hitachi Zosen Inova.

Аппараты предназначены для перегрева пара. Длина блока – около 9 метров, ширина – 4 метра, высота – 3,5 метра. Всего завод поставит восемь единиц оборудования: шесть блоков пароперегревателя 3-й ступени и два блока пароперегревателя 4-й ступени.

В настоящее время «ЗиО-Подольск» выступает производителем и комплектным поставщиком оборудования силового острова для заводов по переработке отходов в энергию, строящихся АО «РТ-Инвест» в России по технологии HZI. В 2019 году завершено изготовление оборудования для первого завода – в Воскресенском районе Московской области вблизи деревни Свистягино. В настоящее время ведется монтаж.

В апреле 2019 год ПАО «ЗиО-Подольск» и HZI подписали консорциальное соглашение, предусматривающее сотрудничество в сфере строительства заводов по переработке отходов в энергию. Стороны договорились образовать консорциум с целью подачи совместных предложений на выполнение работ, включающих инжиниринг, производство оборудования и услуги для электромеханических технологических систем заводов по переработке отходов в энергию. В том числе соглашение участие «ЗиО-Подольск», в том числе, и в зарубежных проектах. В июле 2019 года консорциум двух компаний подписал с «РТ-Инвест» договор о поставке основного оборудования для заводов по термической переработке отходов в Московской области.

Для справки:

Завод по переработке отходов в энергию Riverside является одним из референтных проектов компании Hitachi Zosen Inova в Великобритании. Объект сооружен на условиях «под ключ» и введен в эксплуатацию в 2010 году. Среднегодовая переработка коммунальных отходов составляет около 585 тыс. тонн.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Технологии и оборудование дивизиона обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в Российской Федерации и странах СНГ. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом.