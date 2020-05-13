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Инвестиции (проекты)

В Казани построят комплекс зданий для минздрава Татарстана за 350 млн рублей

В Казани построят комплекс зданий для минздрава Татарстана за 350 млн рублей

13 мая 2020, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана» опубликовало тендер на строительство комплекса административно-исследовательских зданий для министерства здравоохранения республики. Информация размещена на сайте госзакупок.

Сумма контракта с будущим подрядчиком составит не более 349,25 миллиона рублей. Здания появятся на улице Зур Урам в Казани, работы должны быть завершены до конца 2020 года, говорится в техническом задании. Средства будут выделены из бюджета Татарстана.

Согласно данным в проекте контракта, будут построены административно-исследовательское и вспомогательные здания, а также двухуровневая парковка. Так, административно-исследовательское здание будет высотой в пять этажей без учета подвала и технического этажа. Вспомогательное здание будет иметь два этажа без учета подвала.

В контракте также предусмотрены благоустройство территории рядом со зданиями, а также проведение инженерных сетей. Парковка будет иметь 46 машиномест с доступом для граждан с ограниченными возможностями.

Ранее в Казани на проспекте Победы начали строительство дополнительного корпуса к Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ). Стоимость работ оценили в 1,6 миллиарда рублей, а строительство должно завершиться до середины августа 2020 года. В мае стартовали слушания о разрешении на передачу земель под больницу.

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