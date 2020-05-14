COVID-19 COVID-19

Смотрите прямую трансляцию 15 мая С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
За рубежом

На заводе Сумгайытского технопарка началось производство дезинфекционных тоннелей

На заводе Сумгайытского технопарка началось производство дезинфекционных тоннелей

14 мая 2020, 10:15
Рубрика: За рубежом
Метки: АЗЕРБАЙДЖАН
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
99

Резидент Сумгайытского химического промышленного парка - ООО STP - начал производство дезинфекционных тоннелей, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно данным, ООО STP и компания Smarthome приступили к совместному производству дезинфекционного тоннеля. Электронная система Elsmart для данного оборудования разработана на заводе электрооборудования STP.

"Эти дезинфекционные тоннели можно использовать не только во время пандемии, но и для профилактики сезонных бактерий и вирусов, а также для предотвращения будущих инфекционных заболеваний. Дезинфекционные тоннели будут продаваться как на местном, так и на зарубежном рынках", - отмечается в информации.

Сумгаитский технологический парк (ООО STP), введенный в эксплуатацию в декабре 2009 года, представляет собой комплекс крупных заводов, специализирующихся в различных областях производства. Будучи уникальным проектом в регионе, он полностью удовлетворяет спрос на внутреннем рынке и способен производить достаточное количество продукции на экспорт.

Ранее на вышеупомянутом заводе производились кабели с напряжением 10, 35, 110, 220 кВ. С 2016 года впервые в истории промышленности Азербайджана на предприятии начался выпуск кабелей с напряжением 500 кВ.

В настоящее время резидентами STP являются 12 заводов и более 30 производственных площадок, оснащенных новейшим технологическим оборудованием европейского и японского производства, на которых работают 2000 человек. Завод электрооборудования STP оснащен современным оборудованием немецкого производства.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: trend.az

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Сервис Loon скоро начнет работать в Мозамбике
В Узбекистане планируется построить 5 ГВт солнечной и 3 ГВт ветровой генерации к 2030 году
Согласно исследованию Bloomberg NEF, объекты солнечной и ветровой генерации становятся крупнее и дешевле
Литовский Сейм принимает резолюцию об угрозе, которую представляет Островецкая (Белорусская) АЭС
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно