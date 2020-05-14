«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в 2020 году проведет работы по усилению грозозащиты более чем на 1,1 тыс. опор восьми магистральных линий электропередачи на севере Забайкальского края и Республики Бурятии. Общая протяженность энерготранзитов, включенных в проект, составляет 692 км. Объем инвестиций – 289 млн рублей. Запланированные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения потребителей, включая крупнейшее в России Удоканское месторождение меди и объекты Байкало-Амурской магистрали.

Грозовые перенапряжения – одна из наиболее распространенных причин отключений ЛЭП. По статистике, с этим связано 43% технологических нарушений в магистральных электросетях Бурятии и Забайкалья. Несмотря на наличие грозозащитного троса, который защищает ЛЭП от прямых ударов молний, происходят аварийные отключения ввиду высокого (ненормативного) сопротивления заземления опор из-за наличия скальных грунтов. Чтобы минимизировать риски аварий, устанавливаются дополнительные лучевые заземлители опор, которые повышают грозоупорность ЛЭП и позволяют улучшить надежность функционирования оборудования.

В 2020 году работы проводятся на линиях электропередачи 220 кВ, расположенных в Каларском районе Забайкалья, а также Северо-Байкальском и Муйском районах Бурятии. На 935 опорах ЛЭП будут установлены дополнительные лучевые заземлители, на 192 опорах – изоляция с увеличенной длиной тока пути утечки. Еще на 96 опорах в зоне «БАМовского» транзита работы по повышению грозозащиты уже завершены.

Ранее (в 2014-2019 годах) компания выполнила аналогичный комплекс мероприятий на линиях электропередачи 220-500 кВ, расположенных в центре и на юге Забайкалья и Бурятии. В результате количество технологических нарушений по причине грозовых перекрытий в данных районах было снижено вдвое, повышена надежность электроснабжения объектов Транссибирской магистрали, схем выдачи мощности Гусиноозерской и Харанорской ГРЭС.