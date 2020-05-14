Энергетики «Россети Московский регион» приступили к строительно-монтажным работам в рамках технологического присоединения к сетям строящейся станции Солнцевской линии метро «Пыхтино».

Работы ведутся в строгом соответствии со всеми требованиями Мэра и Правительства Москвы, предъявляемыми в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции. Персонал компании обеспечен средствами индивидуальной защиты, используют маски и перчатки, при выполнении работ обязательно соблюдаются санитарные нормы и социальная дистанция.

В настоящее время энергетики Московского региона начали работы по раскопке траншеи для прокладки кабельных линий (КЛ) напряжением 10 кВ. Всего построят четыре КЛ общей протяженностью более 30 км, в том числе методом горизонтально-направленного бурения в местах пересечения с автомобильными дорогами и инженерными коммуникациями. Присоединенная мощность составит 8,9 МВт.

Станция «Пыхтино» расположится на территории поселения Внуковское Новомосковского административного округа. «Пыхтино» станет продолжением Солнцевской ветки метро, улучшит транспортное обслуживание горожан, проживающих или работающих в районе Боровского шоссе.