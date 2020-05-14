Государственные корпорации Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку. Стороны готовы построить предприятия с высокой степенью локализации производства оборудования для обслуживания крупнейших туристических центров России, а также в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек.

Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет порядка 200 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Цель проекта – внедрение лучших мировых практик в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и снижение экологического вреда от полигонных захоронений.

Оператором программы выступит Ростех в лице своей дочерней структуры «РТ-Инвест». Согласно документу, Госкорпорация намерена разработать комплекс мер государственной поддержки запуска и реализации проектов, в том числе с применением механизма договоров о предоставлении мощности на оптовом рынке электроэнергии, механизма расширенной ответственности производителей, а также других мер поддержки.

«В России идет реформа системы обращения с отходами, цель которой – внедрить раздельный сбор и достичь нулевого уровня захоронения. Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тыс. га земель. Отмечу, что заводы станут финальным звеном системы обращения с отходами. Такому виду утилизации будут подвергаться фракции, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот», – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Росатом, в свою очередь, выступит в качестве технологического партнера. Госкорпорация готова выступить в качестве поставщика основного оборудования, обеспечить разработку базового инжиниринга для заводов, привлекать носителей наилучших зарубежных технологий в области энергетической утилизации ТКО, осуществлять пусконаладочные работы, оказывать сервисные услуги по техническому обслуживанию и ремонту в период эксплуатации.

«Мы с высокой ответственностью подходим к вопросам экологии и стремимся внести максимально возможный вклад в сохранение планеты для будущих поколений. Росатом сегодня уже является оператором обращения с промышленными отходами первого и второго класса опасности. Машиностроительный дивизион корпорации производит оборудование не только для первых российских заводов по переработке бытовых отходов в энергию, но и для аналогичных зарубежных проектов. И сегодня мы готовы привлекать наши ведущие технологические возможности и компетенции, чтобы вместе с партнерами создать безопасную современную систему переработки и утилизации ТКО, которая минимизирует воздействие на природу и окружающую среду», – прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

Финансирование проекта будет осуществлять Госкорпорация ВЭБ.РФ, при участии которой реализуется пилотный проект строительства заводов по энергетической утилизации ТКО в Московской области. Это флагманский проект дочерней компании Ростеха – «РТ-Инвест» и крупнейший в составе национального проекта «Экология» в части обращения с коммунальными отходами.

«ВЭБ.РФ готов выступить в качестве финансового партнера и по комплексной программе строительства 25 новых заводов в регионах России. Для нашей страны это станет серьезным шагом в построении комплексной системы по управлению отходами. Рассчитываем привлечь в этот проект и инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства, а также с использованием механизма «зеленых облигаций», – отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Реализация проекта в полном объеме создаст приток дополнительных инвестиций в российскую промышленность в размере 459 млрд рублей и позволит сформировать в России новую отрасль с высоким экспортным потенциалом: при наличии готового российского решения в области выработки энергии из отходов появится возможность его экспорта в такие страны, как Индия, Индонезия, ЮАР и другие, планирующие строительство объектов по переработке отходов в энергию.

На период строительства 25 заводов «Энергия из отходов» в регионах будет создано порядка 25 тыс. новых рабочих мест (примерно 1 тыс. человек на одну строительную площадку) и 2,5 тыс. рабочих мест на период эксплуатации объектов.

Пилотный проект «Энергия из отходов» реализует «РТ-Инвест», дочерняя компания Ростеха. В его рамках компания строит четыре завода по энергетической утилизации отходов на территории Московской области в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Богородском округах и один завод в Республике Татарстан. Проект реализуется в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла: раздельный сбор, сортировка, переработка вторичных материальных ресурсов, извлечение энергии из отходов. Строительство заводов планируется завершить в 2022 году, их суммарная выработка составит 2 320 млн кВт*ч «зеленой» электроэнергии в год. Предприятия строятся по технологии Hitachi Zosen INOVA, мирового лидера в отрасли переработки отходов в энергию.