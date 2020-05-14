Министерство энергетики Узбекистана обнародовало «Концепцию обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы», в которой планируется более чем на 16 ГВт увеличить установленную мощность объектов генерации, в результате чего их суммарная мощность превысит 29 ГВт, а также почти удвоить выработку электроэнергии и довести ее до более чем 120 ТВт*ч к 2030 г.

В частности, в Узбекистане планируется построить. 1,5 ГВт гидроэнергетических, 5 ГВт солнечных и 3 ГВт ветроэнергетических мощностей, чтобы на 22% обеспечить покрытие своего энергобаланса за счет ВИЭ к 2030 г. Проекты строительства солнечной и ветровой генерации будут финансироваться исключительно частными инвесторами и отбираться в рамках конкурсных процедур (через аукционы и тендеры). Объекты ветровой генерации, мощность которых варьируется от 100 до 500 МВт, планируется разместить на северо-западе страны, в то время как проекты строительства солнечной генерации мощностью также от 100 до 500 МВт будут реализовываться в Центральном и Южном Узбекистане (ряд объектов солнечной генерации мощностью от 50 МВт до 200 МВт планируется построить и в других регионах страны). Документом также предусмотрена модернизация и реконструкция существующих электростанций и совершенствование систем учета электроэнергии.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata