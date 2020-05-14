Закладка третьего серийного атомного ледокола проекта 22220 состоится 26 мая, сообщил Балтийский завод. Сейчас предприятие строит головное судно проекта — ледокол "Арктика", а также два серийных ледокола — "Сибирь" и "Урал". Новое судно назовут "Якутия".

"Название нового ледокола продолжает традицию имянаречения морских судов Росатомфлота, согласно которой названия выбираются из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяют имена легендарных советских атомных ледоколов типа Арктика, выведенных из эксплуатации", — пояснили на Балтийском заводе.

Стоимость строительства нового ледокола составит 48,2 млрд рублей. Контракт был подписан в августе 2019 года. Он включает в себя строительство еще одного судна серии за 51,8 млрд рублей. Эти ледоколы являются на данный момент самыми дорогими из строящихся в России гражданских судов. Заказчиком их строительства выступает ФГУП "Атомфлот", которое входит в госкорпорацию "Росатом".

Головной ледокол "Арктика" был заложен в 2013 году. Срок его сдачи сдвигался с 2018 на 2020 год. Сообщалось, что в начале 2020 года в ходе швартовных испытаний судна из-за короткого замыкания вышел из строя гребной электродвигатель на правом валу, который не подлежит восстановлению.

Строительство ледоколов привело к серии судов Балтийского завода с Кировским заводом, дочернее предприятие которого поставляет на суда паротурбинные установки. Балтийский завод жалуется на задержки поставок, а Кировский завод — на отказ заказчика оплатить создание испытательного стенда для нового оборудования.

Головной ледокол серии 22220 "Арктика" должен был быть передан в мае 2020 года заказчику.

Фото: Ермохин Сергей