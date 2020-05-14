Энергетики Центральных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) завершили капитальный ремонт участков ВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча – Хандыга», питающих районы Центральной Якутии.

Масштабные ремонтные работы на высоковольтных линиях Заречной группы улусов велись в рамках ремонтной кампании 2020 года силами работников трех районов электрических сетей: Майинского, Чурапчинского и Таттинского. В срок были завершены работы по доставке энерголеса, бурению скважин, сборке и установке опор высоковольтной линии. Всего энергетики произвели замену и установку 75 опор в деревянном исполнении.