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14 мая 2020, 09:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики Центральных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) завершили капитальный ремонт участков ВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча – Хандыга», питающих районы Центральной Якутии.
Масштабные ремонтные работы на высоковольтных линиях Заречной группы улусов велись в рамках ремонтной кампании 2020 года силами работников трех районов электрических сетей: Майинского, Чурапчинского и Таттинского. В срок были завершены работы по доставке энерголеса, бурению скважин, сборке и установке опор высоковольтной линии. Всего энергетики произвели замену и установку 75 опор в деревянном исполнении.
«Благодаря совместным усилиям персонала ЦЭС работы по капитальному ремонту двух основных высоковольтных линий Центральной Якутии завершены в полном объеме и в срок, была значительно увеличена надежность электроснабжения потребителей Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Мегино-Кангаласского и Амгинского улусов. Все работы велись со строгим соблюдением режима защиты персонала от новой коронавирусной инфекции», – рассказал директор ЦЭС Петр Иванов.
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