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Инвестиции (проекты)

"Башинформсвязь" берется за интернетизацию 273 поселков, на что нужно более 0,5 млрд руб.

Башинформсвязь берется за интернетизацию 273 поселков, на что нужно более 0,5 млрд руб.

15 мая 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ВОЛС, РОСТЕЛЕКОМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Обеспечить интернетом 96 тыс. жителей отдаленных сел и деревень республики берется ПАО «Башинформсвязь» — Инвесткомитет правительства рассмотрел проект, о котором ранее рассказывал министр цифрового развития Геннадий Разумикин.

Башкирский оператор (принадлежит ПАО «Ростелеком») планирует заменить устаревший медный кабель ADSL на современные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в 273 отдаленных поселках с населением 96 тыс. человека.

Проект оценивается в 558 млн руб., из которых 231 млн руб. — инвестиции в оборудование, 327 млн — цена проектирования и строительно-монтажных работ.

Инвестор готов взять на себя 40% стоимости проекта, так как он в большей мере социальный, нежели коммерческий. Радий Хабиров проект одобрил и поручил правительству проработать его финансовую составляющую, сообщили в пресс-службе администрации главы Башкирии.

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