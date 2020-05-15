Обеспечить интернетом 96 тыс. жителей отдаленных сел и деревень республики берется ПАО «Башинформсвязь» — Инвесткомитет правительства рассмотрел проект, о котором ранее рассказывал министр цифрового развития Геннадий Разумикин.

Башкирский оператор (принадлежит ПАО «Ростелеком») планирует заменить устаревший медный кабель ADSL на современные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в 273 отдаленных поселках с населением 96 тыс. человека.

Проект оценивается в 558 млн руб., из которых 231 млн руб. — инвестиции в оборудование, 327 млн — цена проектирования и строительно-монтажных работ.

Инвестор готов взять на себя 40% стоимости проекта, так как он в большей мере социальный, нежели коммерческий. Радий Хабиров проект одобрил и поручил правительству проработать его финансовую составляющую, сообщили в пресс-службе администрации главы Башкирии.