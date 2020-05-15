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Инвестиции (проекты)

Бочкарев: почти 105 км линий метро построят в столице к 2024 году

Бочкарев: почти 105 км линий метро построят в столице к 2024 году

15 мая 2020, 11:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 

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104,8 км новых линий построят в рамках программы развития метро в столице с 2020 по 2023 год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«За четыре года в столичном метро появятся 44 станции, а также построят и реконструируют пять электродепо», – сказал Андрей Бочкарев.

По его словам, к 2024 году протяженность линий московской подземки составит около 560 км, а количество станций возрастет до 306. За эти годы метро придет во Внуково, Лианозово и район Северный, а также будет запущено движение по Большой кольцевой линии (БКЛ).

«Кроме того, начнется сооружение перспективных линий – в Бирюлево, Щербинку, Троицк и Рублево-Архангельское. Благодаря таким темпам и масштабам строительства рядом с метро будут проживать более 90% москвичей, включая жителей новых территорий», – добавил Андрей Бочкарев.

Напомним, что за прошедшие десять лет в Москве построено 169 км линий и 87 станций метро и запущено Московское центральное кольцо.

Подробнее о том, какие станции метро появятся в Москве до конца 2022 года, – в спецпроекте портала Стройкомплекса.
 

 

 

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