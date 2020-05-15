Завод компании "Алтаир" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" в Липецкой области, производящий оборудование для вентиляции на космодроме Восточный, увеличит в 15 раз выпуск ультрафиолетовых (УФ) устройств для обеззараживания помещений. Обработка помещений подобными устройствами необходима для возвращения людей на работу в условиях пандемии, сообщила ТАСС представитель пресс-службы предприятия Дарья Грачева.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии число зараженных выросло до 1084, из них 258 человек выздоровели, трое умерли. С 30 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции, школьники и студенты перешли на дистанционное обучение, запрещена работа ряда промышленных предприятий и организаций сферы общественного питания, бытовых услуг, с 9 мая введен обязательный масочный режим.

"На данный момент произведено 150 штук устройств обеззараживания для борьбы с коронавирусной инфекцией, до конца мая планируется производство 1000 штук, в июне - 2000-2500 штук. Обеззараживание помещений необходимо для безопасного нахождения в них людей. Соблюдение всех мер, куда входит обеззараживание, - обязательное условие возвращения к работе всех организаций", - сообщила Грачева.

По ее данным, компания "Алтаир" начала выпуск подобных устройств в середине мая, заказы на них поступили в том числе от предприятий Министерства обороны России и Роскосмоса.

"Ранее компания проектировала и применяла секции ультрафиолетового обеззараживания в вентиляционных установках. <...> Сегодня компания применила эти же технические решения, но в компактном корпусе. Устройство отличается от аналогов точным техническим расчетом и, соответственно, гарантированными показателями производительности и эффективности", - добавила она.

Представитель компании уточнила, что в устройстве установлены, в том числе, ультрафиолетовые лампы и фильтры. У него имеется мобильный аналог.

"Основным заказчиком для государственных нужд и предприятий выступает Министерство промышленности и торговли РФ, в соответствии с требованиями, к качеству которого разрабатывается выпускаемая продукция", - объяснила Грачева.

О компании

Компания "Алтаир" производит оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха на заводе в ОЭЗ "Липецк", она в том числе поставляет оборудование для космодрома Восточный, Института хирургии им. А. В. Вишневского, "ВТБ-Арена" и других государственных проектов. ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, насчитывает свыше 60 компаний-резидентов из ряда стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. Резиденты построили более 20 завода, вложив порядка 63 млрд рублей при заявленном объеме инвестиций в более 197 млрд рублей, в ОЭЗ создано почти 4,3 тыс. рабочих мест. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе.