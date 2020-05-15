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За рубежом

Litgrid и PSE согласовали распределение обязательств по проекту сооружения межгосударственного соединения Harmony Link

Litgrid и PSE согласовали распределение обязательств по проекту сооружения межгосударственного соединения Harmony Link

15 мая 2020, 10:45
Рубрика: За рубежом
Метки: Global Transmission, HVDC, ПОЛЬША, ЛИТВА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Системные операторы Польши (Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PSE) и Литвы (Litgrid) определили сферы ответственности в рамках реализации проекта строительства высоковольтного кабельного соединения постоянного тока (high voltage direct current, HVDC) Harmony Link между энергосистемами двух стран. Новое HVDC соединение пропускной способностью 700 МВт будет проложено по дну Балтийского моря.

Litgrid в ближайшее время проведет собрание акционеров для утверждения соглашения с PSE по условиям реализации проекта. Согласно проекту соглашения обязательства Litgrid включают закупку оборудования и услуг для установки подводной кабельной линии (КЛ), а в сферу ответственности PSE входит строительство преобразовательных подстанций (ППС) в Литве и Польше. PSE и Litgrid финансируют реализацию участков проекта на своей территории; затраты на прокладку подводной КЛ будут распределены между компаниями в равных долях. Соглашение будет регулироваться законодательством Польши, споры и разногласия сторон будут решаться в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. В феврале 2020 г. правительство Литвы инициировало процедуру строительства Harmony Link на своей территории, отметив, что изучение маршрута подводного кабеля уже завершено и продолжается подготовка к проведению исследований морского дна.

Реализация нового проекта предусмотрена дорожной картой синхронизации энергосистем стран Прибалтики и Континентальной Европы, которая будет осуществляться через Польшу с помощью существующей связи переменного тока LitPol Link между Литвой и Польшей и нового HVDC соединения Harmony Link. Проект Harmony Link также включен в политическое соглашение, подписанное 28 июня 2018 г. прибалтийскими странами, Польшей и ЕС. Кроме того, PSE и Litgrid в декабре 2018 г. подписали еще одно соглашение о сотрудничестве по проекту Harmony Link, создав проектные команды и Управляющий комитет.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

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