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15 мая 2020, 09:30
Рубрика: Модернизация
Метки: БЕЛОЯРСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность
Усовершенствованная автоматизированная система радиационного контроля (АСРК), предназначенная для получения, обработки, регистрации и предоставления информации о параметрах, характеризующих радиационное состояние станции и окружающей среды, позволит осуществлять непрерывный автоматизированный контроль радиационной обстановки с выводом информации на рабочее место начальника смены отдела радиационной безопасности.
Она будет контролировать состояние защитных барьеров безопасности и радиационных параметров атомной станции и единство средств измерения.
Для модернизации АСРК выбрано оборудование такого же типа и производителя, что и сейчас находится в эксплуатации, и успешно себя зарекомендовало. Это полностью отечественная разработка, позволяющая проводить анализ, хранение и архивацию параметров радиационной обстановки в любой точке зоны контролируемого доступа и промплощадки атомной станции.
По словам директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова, модернизация оборудования радиационного контроля проводится постоянно с учетом появления новых технологий и более современного оборудования.
«Наша стратегическая задача – обеспечивать безопасную и надежную работу атомной стации. Осуществление радиационного контроля на Белоярской АЭС полностью отвечает требованиям уполномоченных органов – Ростехнадзора и ФМБА России и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Но совершенствование систем безопасности АЭС – это непрерывный процесс, поэтому если мы видим возможности для улучшений, мы проводим анализ и решаем задачу. Стабильная и безаварийная работа атомной станции – наш приоритет», — рассказал Иван Сидоров.
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