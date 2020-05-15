Усовершенствованная автоматизированная система радиационного контроля (АСРК), предназначенная для получения, обработки, регистрации и предоставления информации о параметрах, характеризующих радиационное состояние станции и окружающей среды, позволит осуществлять непрерывный автоматизированный контроль радиационной обстановки с выводом информации на рабочее место начальника смены отдела радиационной безопасности.

Она будет контролировать состояние защитных барьеров безопасности и радиационных параметров атомной станции и единство средств измерения.

Для модернизации АСРК выбрано оборудование такого же типа и производителя, что и сейчас находится в эксплуатации, и успешно себя зарекомендовало. Это полностью отечественная разработка, позволяющая проводить анализ, хранение и архивацию параметров радиационной обстановки в любой точке зоны контролируемого доступа и промплощадки атомной станции.

По словам директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова, модернизация оборудования радиационного контроля проводится постоянно с учетом появления новых технологий и более современного оборудования.